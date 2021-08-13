‘Yüzüklerin Efendisi’ dizisi: İlk sezon Yeni Zelanda’da tamalandıktan sonra Britanya’da çekilecek

Teknoloji devi Amazon, ‘Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun ilk sezon tamamlandıktan sonra Yeni Zelanda yerine Britanya’da çekileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Amazon Studios

Britanyalı yazar J. R. R. Tolkien’in kaleme aldığı roman serisi filme uyarlandıktan sonra şimdi de diziye konu oluyor. Henüz adı konmayan dizinin ilk sezonu, Amazon’s Prime Video’da 22 Eylül 2022’de vizyona girecek.

İlk sezon için 465 milyon dolar (3,98 milyar lira) harcayan Amazon Studios, diziyi dört sezon daha sürdürmeyi planlıyor. Dizinin, TV tarihinin en pahalı yapımlarından olacağı tahmin ediliyor.

Şirket, ilk sezon tamamlandıktan sonra çekimlere Britanya’da devam edilmesinin nedenini, ‘yapım için alanını genişletme ve bu ülkedeki ayak izlerini sağlamlaştırma isteği’ olarak açıkladı. Açıklamada, Yeni Zelanda halkına ve hükümetine, gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür edildi.

Karar, Yeni Zelanda cephesinde hayal kırıklığı yarattı. Ekonomik Kalkınma Bakanı Stuart Nash, “Ben Yeni Zelanda’daki sinema ve TV sektörüyle gurur duyuyorum. Amazon Studios’un kararı kesinlikle yerel film endüstrimizin kapasitesi ve çalışanların yeteneğinin bir sonucu, yansıması niteliğinde değildir. Beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Oscarlı Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson, ‘Yüzüklerin Efendisi’ ve ‘Hobbit’ üçlemelerini Yeni Zelanda’da çekmişti.

Dizinin yapım sürecinin Britanya’ya alınması ülkenin film ve TV endüstrisini canlandıracak yüz milyonlarca doların ülkeye girmesini sağlayacak.