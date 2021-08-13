Başhekim: Aşılılara pozitif ayrımcılık için en geç 20 gün içinde adım atılmalı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel, “Acilen, en geç 20 gün içinde, aşı olanlara pozitif ayrımcılık yönünde kesin adımlar atılmalı” dedi.

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Yoğun bakım yatışları çok artmasa da vaka sayılarında büyük bir yükseliş olduğuna dikkat çeken Cinel şunları söyledi: “Şu anda 4’ncü pik içerisindeyiz. Mayısta yaşadığımız 3’üncü pikte, hasta sayılarımız 2’nciye oranla daha fazla artmasına rağmen, 33 bin-60 bin oldu, neredeyse iki katı oldu ama buna rağmen ilk dalgada yaşanan yoğun bakımlardaki 6 bin sayısı geriye geldi, maksimum 3 bin 550 oldu. Yaşlı popülasyon aşılandığı için de yaş ortalaması 12-15 yaş geriledi. Aşı olmayan 2’nci pikle şu anı kıyasladığımızda ise 25 binlerdeki vaka sayımıza rağmen yoğun bakımlarda normalde 4 bin-4 bin 500 hasta olabilecekken şu anda bu sayı 1000’in altında. Tıpkı İngiltere, tıpkı ABD’deki gibi aşısızların büyük bir çoğunluk olduğunu, yüzde 90-95-98, bunu görüyoruz.”

‘Tatil dönüşü yapılmalı’

Kimsenin aşı olmaya zorlanamayacağını ancak büyük metropollerde yaşamanın bunu zorunluluk haline getirdiğini belirten Cinel şöyle devam etti: “Aşı olmazsınız, ben sizi aşı olmaya zorlayamam ama büyük metropollerde yaşamazsınız, gidersiniz izole vaziyette köyünüzde yaşarsınız, bu olur. Ama büyük şehirlerde yaşıyorsanız, kalabalıklara karışmak zorundaysanız, toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız, sosyal yaşamınızda konsere, tiyatroya, okula gidiyorsanız, ders veriyorsanız, sizin bir sorumluluğunuz var, bu sorumluluk da aşı olmanız yönünde. Bu nedenle aşı olanlara pozitif ayrımcılığın çok kısa sürede, önümüzdeki 20 gün içerisinde bir an önce getirilmesi lazım. Eylülde okulların açılacağı, sayfiye yerlerinden, memleketlerinden insanlarımızın büyükşehirlere geleceği, toplumsal hareketliliğin büyükşehirlerde artacağı düşünüldüğünde, zaten yukarıya doğru seyreden bir pik söz konusu, yeni bir varyant da var, bunların yapılması lazım.”

Aşıdan beklentilerin yanlış değerlendirildiğini vurgulayan Cinel, aşıların hiçbir zaman hastalığa yüzde 100 yakalanmama garantisi için olmadığına dikkat çekti.

“Bir, bu hastalıktan dolayı ölmek istemiyoruz; iki, bu hastalıktan dolayı yoğun bakıma düşmek istemiyoruz; üç, yoğun bakıma düşsek de yoğun bakımdan kalıcı hasarlarla ‘yarım insan olarak’ taburcu olmak istemiyoruz; dört, hastanede uzun süre yatmak istemiyoruz” diyen Cinel, vaka sayılarının çok arttığı Britanya’da ölüm oranlarının geniş kitleyi aşılamayı başardıkları için düştüğünün altını çizdi.

‘Buraya özgü varyant çıkmasın’

Cinel, “Önümüzdeki iki-üç ayda toplumsal bağışıklığı bir noktaya getirmek zorundayız. Eğer getiremezsek, Hindistan örneğinde olduğu gibi yeni yeni mutantların karşımıza çıkma olasılığı doğuyor. Silah geliştirmiş virüs varyantlarına karşı hep birlikte güçlü olalım, Türkiye’den yeni bir varyant, buraya özgü bir varyant çıkmasın” dedi.

Hastalığa yakalananların yüzde 80’inin hafif geçirdiğini ama asıl sorunun, bunun kime denk geleceğinin bir garantisinin olmadığını ifade eden Cinel şöyle konuştu: “Diyelim ki hiç aşı olmayın. Evet, yüzde 80’iniz hafif geçirecek, yüzde 15-20’iniz tehlikeli grupta. Yüzde 5’iniz de yoğun bakıma düşecek. Orası çok tehlikeli işte. (…)

Ayrıca aşı olduktan sonra 15 gün geçecek, ondan sonra bağışıklık oturacak. Aşı oldu iki gün sonra hastalandı. Bunun aşıyla alakası yok. Yoğun bakımlarda gördüğümüz şu; eğer aşısızsa bu hastalığı şiddetli geçiriyorsa, akciğeri alanlara ayırdığımızda, sağ akciğer sol akciğer dörder alana ayırdığınızı düşünün, aşısız olanlarda tutulum altı-yedi alanda birden olabiliyor. Eğer aşılı ise yoğun bakıma düşse dahi organ fonksiyonları korunuyor, akciğer tutulumu göreceli daha az oluyor, entübasyona gitmeden çok iyi bir şekilde hastamızın hayatını kurtarabiliyoruz. Aşı, organ fonksiyonlarını koruyor.”