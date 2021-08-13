Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı: Isparta dahil olunca mavi kategorideki il sayısı 22’ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Isparta’nın da mavi kategoriye geçmesiyle düşük riskli il sayısının 22’ye yükseldiğini duyurdu. 

Fotoğraf: AA (arşiv)

Twitter’daki hesabından açıklama yapan Koca,”Isparta, mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı yüzde 75’in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi” ifadelerini kullandı.


Sağlık bakanı, diğer paylaşımında ise şunları kaydetti: “Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65’in üstüne çıktı. Covid-19 risk haritasında bu ilimizin rengi turuncu yerine Sarı. Siirt ve Iğdır, yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Siirt ve Iğdır turuncu iller arasında.”

Bir doz aşı oranı yüzde 70’i geçti

Koca, bu paylaşımdan sonraki paylaşımında ise 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı yaptıranların oranının yüzde 70’i geçtiğini duyurdu. Paylaşımda, “Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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