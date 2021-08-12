Diken

Yaramazlara biraz batar!

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Siirt yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 168,82’den 182,21’ye, Ankara’da 165,2’den 184,58’ye, İzmir’de ise 43,3’ten 65,85’e yükseldi.


Siirt 974,40’lık oranla haritada zirvede yer almaya devam ederken, Muğla 57,26 ile en düşük vaka görülen il oldu.

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller ise Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu.

Ayrıca Bakan Koca, dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandığını açıkladı. Böylece henüz ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 19 milyon 70 bin 186’ya indi.

Haftalık vaka sayıları: İstanbul ve Ankara’da katlandı

SON HABERLER

Toplumların yerel ihtiyaçları ve psikolojileri

Son büyük orman yangınlarında, medeni zihniyeti benimsemiş her görüşten belediyelerin güç birliği ve dayanışma sergilemeleri, toplum tarafından tasvip ve takdir edilmiştir, toplumun dayanışma azmini artırmıştır, birlik ve beraberlik idealine katkı sağlamıştır.

Bir İngiliz ajanının itirafları!..

Bilim insanlarını, Türkiye’de kalırsa ‘foncu’, giderse ‘ajan’ diye yaftalayınca ülkeye fayda gelmiş olmuyor, aksine ülkenin potansiyelini el birliğiyle çukura itmiş oluyorsunuz.

Akar: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki havalimanının işletilmesi ile ilgili, “Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz” dedi. Akar sınırdan geçişlerin arttığı iddialarını da reddetti.