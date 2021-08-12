İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Siirt yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 168,82’den 182,21’ye, Ankara’da 165,2’den 184,58’ye, İzmir’de ise 43,3’ten 65,85’e yükseldi.

Siirt 974,40’lık oranla haritada zirvede yer almaya devam ederken, Muğla 57,26 ile en düşük vaka görülen il oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek. pic.twitter.com/5XV1qaIUYn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2021

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller ise Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu.

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun. pic.twitter.com/FDZHPbF2nm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2021

Ayrıca Bakan Koca, dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandığını açıkladı. Böylece henüz ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 19 milyon 70 bin 186’ya indi.