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Yaramazlara biraz batar!

FT, Türk şirketlerini yazdı: Nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu?

Financial Times gazetesi, Türkiye’deki start-up’ların başarısını sayfalarına taşıdı. ‘Türkiye nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu’ başlıklı haberde, “Online perakendecilikte bu yılın en sıcak yeni fikri Silikon Vadisi’nde değil, İstanbul’da başladı” dendi.

Fotoğraf: DHA

Yazıda, teknoloji yatırımcılarının, sadece 10 dakikada market alışverişi yapan girişimlere milyarlarca dolar yatırım yaptığı ve öncüsünün de 7,5 milyar dolar değeri olan Getir şirketi olduğu belirtildi.


Yazıda Trendyol, Hepsiburada, Peak Games ve Dream Games’in başarılarından da bahsediliyor: “Getir’in geçen yılki serveti, Türkiye’nin teknoloji endüstrisindeki büyük bir değişimin parçası. Geçen yazdan bu yana, e-ticaret platformları Trendyol ve Hepsiburada ile oyun geliştiricileri Peak Games ve Dream Games de dahil olmak üzere önemli sayıda Türk teknoloji şirketi 1 milyar dolar değerlemeyi aştı.

Türkiye’deki e-ticaret yayılımının üç yıl önce yüzde 3,5’ten bugün yüzde 10’a yükseldiği tahmin ediliyor. Bunun arkasındaki nedenlerden biri, pandeminin etkisiyle dünya genelinde çevrimiçi perakendenin aşırı büyümesi.

Şu anda 16,5 milyar dolar değerinde ve çoğunluğu Alibaba’ya ait Trendyol, gıda dağıtımı alanına genişlemeden önce 2010 yılında çevrimiçi bir moda perakendecisi olarak işe başladı. Türkiye’nin Amazon’a cevabı olarak görülen Hepsiburada 2000 yılında kuruldu ve yatırım almadan büyük ölçüde kendi kendini finanse etti.

‘Küresel oyuncular devre dışı’

Haberde ayrıca Amazon ve eBay gibi küresel oyuncuların Türkiye’ye girmekte zorluk çektiği vurgusu da var: “Yerel çevrimiçi perakendeciler, kısmen Amazon ve eBay gibi küresel oyuncular ülkeye girmekte zorlandığı için başarılı olabildiler. PayPal, 2016 yılında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Twitter ve Facebook gibi sosyal medya siteleriyle ilgili sıkı tedbirler aldığı bir dönemde, Türkiye’deki ödeme lisansını kaybetti.”

Türkiye’nin yıldızları

E-ticaret platformu Trendyol, 16,5 milyar dolar değerleme ile Türkiye’nin ilk ‘decacorn’ şirketi olmuştu.

Türkiye merkezli teslimat uygulaması Getir, son aldığı yatırımlarla 7.5 milyar dolar değere ulaşmıştı. Avrupa’ya açılan Getir’in yeni rotası ise ABD.

Hepsiburada, temmuz ayı başlarında ABD Borsası Nasdaq’ta halka arz olan ilk Türk şirketi olmuş ve 3,9 milyar dolarla değerlenmişti.

Oyun firması Peak Games, 2020 yılında 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak Türkiye’den çıkan ilk ‘unicorn’ olmuştu.

Son olarak  Peak Games eski çalışanları tarafından 2019 yılında kurulan Dream Games de 1 milyar dolar değerlemeyi aşmayı başarmıştı.

Borsa İstanbul’un en değerli şirketi Ereğli Demir Çelik’in piyasa değeri 8 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

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