Trendyol Türkiye’nin ilk ‘decacorn’u olma yolunda

Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın büyük ortağı olduğu Trendyol, 1,5 milyar dolarlık daha yatırım almak için görüşmelerde bulunuyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması Trendyol’u Türkiye’nin tek ‘decacorn’u yapabilir.

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Startup dünyasında unicorn değeri 1 milyar doları, decacorn ise değeri 10 milyar doları aşan şirketlere verilen isim.

Türkiye’de değeri 10 milyar dolara ulaşan bir şirket bulunmuyor. Borsa İstanbul’un en değerli şirketi Ereğli Demir Çelik’in piyasa değeri 8 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Trendyol’u radarına alan şirketler arasında General Atlantic ve SoftBank Group olduğu öğrenildi. Görüşmelerin haftaya sonuçlanabileceği belirtiliyor. Ancak her iki şirket de iddialara henüz yanıt vermedi.

Trendyol, 2010 yılında Demet Mutlu tarafından kuruldu ve yüzde 34’lük pazar payı ile Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu konumunda. Listede ikinci sırada yer alan Hepsiburada’nın pazar payı yüzde 11. Üçüncülük koltuğunda ise yüzde 8,3 ile n11.com bulunuyor.

Trendyol’un Türkiye’deki ana rakibi Hepsiburada, temmuz ayı başlarında ABD Borsası Nasdaq’ta halka arz olurken 3,9 milyar dolarla değerlenmişti.

Trendyol’un değeri bu yılın başında en büyük hissedarı Alibaba’nın 350 milyon dolarlık yatırımı ile 9,4 milyar dolara ulaşmıştı. Alibaba’nın şirket içindeki payı ise bu yatırımla birlikte yüzde 86,5’e çıkmıştı. Trendyol, 2018 yılında Alibaba ortak olduğunda ise 1 milyar dolar değerlemeye sahipti.

Türkiye’den çıkan ilk unicorn şirket 2020 yılında 1 milyar dolar değerlemeyi aşan Peak Games olurken, son olarak bu yıl değerlemesi beş ay içinde 850 milyon dolardan 7,6 milyar dolara yükselen Getir ve 1 milyar dolar değerlemeyi aşan İstanbul merkezli mobil oyun geliştiricisi Dream Games unicorn oldu.