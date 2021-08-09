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Yaramazlara biraz batar!

Trendyol Türkiye’nin ilk ‘decacorn’u oldu

E-ticaret platformu Trendyol, 16,5 milyar dolar değerleme ile 1,5 milyar dolar yeni yatırım alarak Trendyol Türkiye’nin ilk ‘decacorn’ şirketi oldu.

Fotoğraf: Reuters

Çinli e-ticaret platformu Alibaba’nın ortak olduğu Trendyol tarafından yayımlanan bültene göre yatırımcılar arasında General Atlantic, Japonya merkezli SoftBank Vision Fund 2, Berlin merkezli Princeville Capital, ABU Dhabi’nin ulusal varlık fonu ADQ ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) yer aldı.


Şirket Softbank, ADQ ve Princeville Capital’in bu yatırım turuna katılarak Türkiye’deki ilk yatırımlarını yaptıklarını belirtti.

Trendyol bu değerlemeyle ilk ‘decacorn’ Türk şirketi oldu.

Startup dünyasında unicorn değeri 1 milyar doları, decacorn ise değeri 10 milyar doları aşan şirketlere verilen isim.

Trendyol Kurucusu Demet Mutlu şu açıklamayı yaptı: “Bu yatırım turunda yer alan, dünyanın önde gelen yatırımcılarına ülkemize ve Trendyol’un geleceğine duydukları güven için teşekkür ediyoruz. Ülkemize son dönemdeki en yüksek uluslararası yatırımı getirmiş olmak bizim için bir gurur kaynağı… Bu yatırım Türkiye’nin dijital ekosistemine uluslararası ilgiyi artıracak ve sektörümüzün gelişmesine ciddi ivme kazandıracak.”

Yatırım işleminde Trendyol’un danışmanlığını Citi yürüttü.

Türkiye’den çıkan ilk unicorn şirket 2020 yılında 1 milyar dolar değerlemeyi aşan Peak Games olurken, son olarak bu yıl değerlemesi beş ay içinde 850 milyon dolardan 7,6 milyar dolara yükselen Getir ve 1 milyar dolar değerlemeyi aşan İstanbul merkezli mobil oyun geliştiricisi Dream Games unicorn olmuştu.

Trendyol Türkiye’nin ilk ‘decacorn’u olma yolunda

Aynı ekipten ikinci ‘unicorn’: Türk oyun firması 1 milyar dolar değerlemeyi aştı

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