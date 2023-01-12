Akşam Postası / 12 Ocak 2023

Özgür Özel, Süleyman Soylu dosyasını açtı: Trol ordusunun başı Emin Şen

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dün duyurduğu ve “Çok gizli” dediği dosyayı açıkladı. Özel, Soylu’nun danışmanı Emin Şen ve Ebabil Harekatı’na dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu: İkili mekanizma kuracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masa liderlerinin sistemde olacağı ‘ikili mekanizma’ kuracaklarını söyledi.

Demirtaş, ‘HDP’ye kızanlara’ tane tane anlattı: Biz bu ağır bedelleri niye ödedik?

HDP’nin kendi adayını çıkarma kararı almasına gelen tepkileri değerlendiren tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “‘HDP masada olursa biz kalkarız’ diyeni HDP oylarıyla başbakan mı yapacağız” diye sordu.

Yöneylem’den anket: Seçmen parti kapatmaya nasıl bakıyor?

HDP davasının sonucu beklenirken, Yöneylem, siyasi partiler hakkındaki kapatma davalarına ilişkin anket yayımladı. Katılanların yüzde 49’u siyasi partilerin kapatılmasına karşı. Oranların partilere göre dağılımındaysa büyük farklılık var.

AKP’ye yakın şirket, konut kampanyasına hızlı girdi

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, orta gelirlilere uygun koşullarda konut edindirmeyi amaçlayan yeni konut finansman modeline portföy değeri yaklaşık 8,5 milyar lira olan üç yeni projeyle katıldıklarını ve konutlara bir haftada 30 bine yakın ön talep aldıklarını söyledi.

Araştırma: Enflasyon beklentisi tüketici harcamalarını artırıyor

PwC Türkiye’nin yaptığı araştırmaya göre enflasyon beklentileri nedeniyle tüketici harcamaları yüksek kalmaya devam ediyor. Araştırmada Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri olumsuz olarak değerlendirenlerin sayısı yüzde 71 oldu.

Sabah yükselen borsa negatife döndü

Sabah saatlerinde yüzde 4’ü aşarak yükselen borsa negatife döndü.

Uzman: Boşuna beklemeyin, otomobil fiyatları artacak

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, hükümetin sıfır otomobillerdeki matrah (vergiye tabi tutar) düzenlemesinin etkisinin bittiğini belirterek, otomobil fiyatlarında artış beklediğini söyledi.

Fransız liseleri hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu, İstanbul’daki beş Fransız lisesi hakkında soruşturma açtı.

Havalimanının bağlantı yolu, asıl maliyetini katladı

Yozgat’ta yapılan havalimanına yapılan bağlantı yolu 324 milyon liraya ihale edilerek asıl maliyetin neredeyse iki katı bedele ulaştı.