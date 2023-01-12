Akşam Postası / 12 Ocak 2023

Özgür Özel, Süleyman Soylu dosyasını açtı: Trol ordusunun başı Emin Şen
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dün duyurduğu ve “Çok gizli” dediği dosyayı açıkladı. Özel, Soylu’nun danışmanı Emin Şen ve Ebabil Harekatı’na dikkat çekti.
Özel paylaştı: Soylu’nun danışmanı Emin Şen’in başında olduğu troll organizasyonunun şeması
‘Trolbaşı’ Emin Şen, Süleyman Soylu’nun danışmanı olarak valiyi ziyaret etmiş
‘Trol ordusu’ Ebabil Harekatı’ndan Özgür Özel sonrası ilk paylaşımlar
Kılıçdaroğlu: İkili mekanizma kuracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masa liderlerinin sistemde olacağı ‘ikili mekanizma’ kuracaklarını söyledi.
Demirtaş, ‘HDP’ye kızanlara’ tane tane anlattı: Biz bu ağır bedelleri niye ödedik?
HDP’nin kendi adayını çıkarma kararı almasına gelen tepkileri değerlendiren tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “‘HDP masada olursa biz kalkarız’ diyeni HDP oylarıyla başbakan mı yapacağız” diye sordu.
Yöneylem’den anket: Seçmen parti kapatmaya nasıl bakıyor?
HDP davasının sonucu beklenirken, Yöneylem, siyasi partiler hakkındaki kapatma davalarına ilişkin anket yayımladı. Katılanların yüzde 49’u siyasi partilerin kapatılmasına karşı. Oranların partilere göre dağılımındaysa büyük farklılık var.
AKP’ye yakın şirket, konut kampanyasına hızlı girdi
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, orta gelirlilere uygun koşullarda konut edindirmeyi amaçlayan yeni konut finansman modeline portföy değeri yaklaşık 8,5 milyar lira olan üç yeni projeyle katıldıklarını ve konutlara bir haftada 30 bine yakın ön talep aldıklarını söyledi.
Araştırma: Enflasyon beklentisi tüketici harcamalarını artırıyor
PwC Türkiye’nin yaptığı araştırmaya göre enflasyon beklentileri nedeniyle tüketici harcamaları yüksek kalmaya devam ediyor. Araştırmada Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri olumsuz olarak değerlendirenlerin sayısı yüzde 71 oldu.
Sabah yükselen borsa negatife döndü
Sabah saatlerinde yüzde 4’ü aşarak yükselen borsa negatife döndü.
Borsa devre keserken, ‘yeniler’ tavan
Uzman: Boşuna beklemeyin, otomobil fiyatları artacak
EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, hükümetin sıfır otomobillerdeki matrah (vergiye tabi tutar) düzenlemesinin etkisinin bittiğini belirterek, otomobil fiyatlarında artış beklediğini söyledi.
Fransız liseleri hakkında soruşturma
Rekabet Kurumu, İstanbul’daki beş Fransız lisesi hakkında soruşturma açtı.
Havalimanının bağlantı yolu, asıl maliyetini katladı
Yozgat’ta yapılan havalimanına yapılan bağlantı yolu 324 milyon liraya ihale edilerek asıl maliyetin neredeyse iki katı bedele ulaştı.