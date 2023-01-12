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Kılıçdaroğlu: İkili mekanizma kuracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masa liderlerinin sistemde olacağı ‘ikili mekanizma’ kuracaklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Altılı masa adayı cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa nasıl bir hükümet yapısı olacağına dair tartışmalar son dönemde iyice arttı.


Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaklaşık bir hafta önce, iktidara geldiklerinde altılı masayı oluşturan genel başkanların imza yetkisine sahip olacağını söylemiş, bu sözleri tartışma konusu olmuştu.

Davutoğlu dün de katıldığı programda, “Seçilen cumhurbaşkanı dedi ki, ben kabul etmiyorum. Aldığınız oylar da düşüktü. Ben bu kararı veriyorum” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Dediği anda bir kriz çıkar, çok açık söyleyeyim ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır.”

Davutoğlu’nun gündeme getirdiği konuyu Halk TV’deki programında işleyen İsmail Küçükkaya, CHP liderinin daha önce buna dair kendisine aktardığı bilgileri paylaştı.

Buna göre Kılıçdaroğlu ‘ikili mekanizma’ kuracaklarını belirterek şunları dedi:Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar. İki ayrı kriterimiz var. Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz, başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir.”

Küçükkaya’ya konuşan Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulundaki dağılımınsa oy oranlarına göre şekilleneceğini şu sözlerle dile getirdi: “Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak bakanlar kurulu dağılımında bunu esas alacağız. Bunları incelikli bir şekilde çalıştık.”

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