Davutoğlu, altılı masa iktidarını anlattı: Genel başkanların imza yetkisi olacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidara geldiklerinde altılı masayı oluşturan genel başkanların imza yetkisine sahip olacağını söyledi.

Ahmet Davutoğlu. Fotoğraf: AA

Davutoğlu, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına katıldı.

Altılı masanın onuncu toplantısını değerlendiren Davutoğlu, iktidara geldiklerinde yönetimin cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlık olarak yürüteceği ama altılı masanın genel başkanların da stratejik her kararda imza yetkisinin olacağını söyledi.

Davutoğlu, Küçükkaya’nın “Altılı masadan biri aday olursa diğer beş lider cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mı” sorusuna şöyle cevap verdi: “Genel başkanların durumunu netleştirdik ama şu an söylemeyeyim. Cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlıklı olduğu ortak bir süreç ilerleyecek. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar karar süreçlerinin içerisinde olacak. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı gibi her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak.”

Küçükkaya, bunun üzerine “O zaman genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak” dediyse de Davutoğlu buna karşılık vermedi.