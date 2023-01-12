Yöneylem’den anket: Seçmen parti kapatmaya nasıl bakıyor?

HDP davasının sonucu beklenirken, Yöneylem, siyasi partiler hakkındaki kapatma davalarına ilişkin anket yayımladı. Katılanların yüzde 49’u siyasi partilerin kapatılmasına karşı. Oranların partilere göre dağılımındaysa büyük farklılık var.

HDP hakkındaki kapatma davası takip ediliyor. (Twitter)

Seçime az bir süre kala HDP’ye açılan kapatma davası yakından takip ediliyor. Son olarak banka hesapları dondurulan HDP, altılı masanın müzakere çağrılarına yanıt vermemesini ve hakkındaki uygulamalara yeterli tepki verilmemesini de eleştirerek, kendi adayını çıkaracağını duyurdu.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Mekezi, 22-27 Aralık tarihleri arasında 27 ilde 2 bin 400 kişiyle görüşerek düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete katılanların yüzde 49’u partilerin kapatılmasına karşı olduğunu söylerken, yüzde 47’lik kesim karşı olmadığını, gerektiğinde kapatılması gerektiğini savundu. Yüzde 4,5’lik kesimse yanıt vermedi.

Bunun partilere dağılımıysa şöyle:

*AKP

Kapatılmasına karşı: Yüzde 19,5

Karşı değil: Yüzde 74,2

Kararsız: Yüzde 6,3

*CHP

Kapatılmasına karşı: Yüzde 76,3

Karşı değil: Yüzde 21,4

Kararsız: Yüzde 2,3

*HDP

Kapatılmasına karşı: Yüzde 95,9

Karşı değil: Yüzde 1

Kararsız: Yüzde 3

*İYİ Parti

Kapatılmasına karşı: Yüzde 58,9

Karşı değil: Yüzde 38,5

Kararsız: Yüzde 2,5

*MHP

Kapatılmasına karşı: Yüzde 16,9

Karşı değil: Yüzde 81,3

Kararsız: Yüzde 1,8

Dava hakkında

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti. Devam eden dava sürecinde savcılık ek deliller sunmuştu. Deliller arasında dokunulmazlığı kaldırılan ve tutuklanan HDP Milletvekili Semra Güzel’in yargılama dosyaları da yer alıyordu.