Borsa devre keserken, ‘yeniler’ tavan yapıyor

Borsa İstanbul için 2023 negatif başladı. Türkiye’nin dev şirketleri sert kayıplar yaşarken borsaya yeni katılanlarsa tavan serisini sürdürüyor.

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Geçen sene enflasyona karşı varlıklarını korumak isteyenlerin sığındığı borsa, 2023’e sert kayıplarla başladı. Yılın ilk işlem gününü 5661,1 puanla kapanış rekoru kırarak tamamlayan BİST100 endeksi devre kesicinin çalıştığı dün itibariyle TL bazlı yaklaşık yüzde 16,5 değer kaybetti. Bu son günlerde yaşadığı düşüşle BİST100 endeksini en fazla etkileyen bankalar ve sanayi şirketleri olurken yeni halka arz edilen şirketler ise tavan tavan seyrine devam etti.

Borsada ağırlığı ve etkisi yüksek banka ve sanayi hisseleri 2 Ocak’tan beri sert düşüş yaşıyor.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre bankalar arasında en yüksek kayıp yüzde 22,34 ile Yapı Kredi Bankası’nda olurken onu yüzde 21,38 ile Halkbank izledi. Bankacılık endeksi ve bankalar dünü de kayıpla tamamladı. Yine endekste ağırlığı yüksek Aselsan hisseleri 2 Ocak’tan bu yana yüzde 19,25 geriledi, Turkcell yüzde 16,6, Şişecam yüzde 14,53, Koç Holding yüzde 12,86, Sabancı Holding yüzde 12,26, Türk Hava Yolları ise yüzde 11,67 kayıp yaşadı. Böylesi sert hareketlerin yaşanmasının ardından Borsa İstanbul ile Sermaye Piyasası Kurulu devreye girdi. SPK önceki akşam yaptığı açıklamada piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirildiğini bildirilerek sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada da, gün içerisinde devre kesici sisteminin çalıştığı ve açığa satış yapılabilen hisselerde, gün sonuna kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını bildirdi.

Yükselişleri yüzde 60’ı aştı

Ancak 2 Ocak’tan bu yana yaşanan değişime bakıldığında halka arzı tamamlanan ve işlem görmeye başlayan yeni şirketlerin yükselişte ön plana çıktığı görülüyor. 4 Ocak’ta işlem görmeye başlayan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri ile Oncosem Onkolojik Sistemler beş gündür tavan tavan gidiyor. Bu dönemde yükselişleri yüzde 60’ı geçti. Yine 22 Aralık’ta işlem görmeye başlayan Tera Yatırım da en hızlı yükselenler listesinde kendine yer buluyor. Yeni gelenler borsadaki bu dalgalı yapıya rağmen pozitif bölgede kalırken halka arz endeksi ise 2 Ocak’tan bu yana yüzde 16,65 kayıpta.