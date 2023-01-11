Uzman: Borsa düşüşünde halka arzlar da etkili

Piramit Menkul Değerler yönetim kurulu üyesi ve akademisyen Dr. Berra Doğaner, yeni halka arzların borsa düşüşünde etkili olduğunu söylerken, halka arzlara yatırımcı talebininse fazla olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf: AA

2023’te 30’a yakın şirket halka arz için sırada bekliyor. Getiri arayan yatırımcılarsa bunu yakından takip ediyor. Bu sene halka arz sonrası değeri 16 kat artan hisseler olsa da zarar edenler de oldu. Halka arzlara talep hayli fazla.

Son olarak, Söke Un halka arzı için 4-6 Ocak tarihlerinde talep toplandı ve büyüklük 581,25 milyon TL oldu. Borsanın çok dalgalı olduğu bir dönemde Söke Un halka arzında talep çıkan payların 118 katını buldu. Söke Un bu sayıyla Borsa İstanbul rekoru kırdı.

Ekonomim’e konuşan akademisyen Dr. Berra Doğaner, halka arzları değerlendirdi.

Yatırımcıların halka arzlara yoğun talep gösterdiğini belirten Doğaner, geçen sene halka arz endeksinin borsa endeksinden daha fazla kazandırdığını söyledi. Halka arzların geçen günlerde meydana gelen borsadaki sert düşüşten etkilenmediğin dile getirdi. Doğaner’e göre halka arza hem birincil hem ikincil piyasada ilgi çok yüksek.

Doğaner, borsanın düşmesinde halka arzların da etkili olduğunu belirtti: “Yeni halka arzlar hem iyi hem de borsanın içindeki kaynakların yenilere yönelmesini de sağlayarak eski mevcut hisse senetleri üzerinde de bir satış baskısı oluşturuyor.” Doğaner’in dediğine göre, her halka arzı karşılayacak kadar piyasaya yeni nakit girmiyor ve bu nedenle mevcut naktin bir kısmı yeni halka arzlara kayıyor.

Doğaner, bunun genel bir durum olduğunu söylerken, geçen günlerdeki sert düşüşte halka arzın etkili olmadığını çünkü satışların o güne yetişmediğini dile getirdi.

Borsada günlerdir dalgalı bir seyir görülüyor. Dün günün ilk yarısında yükselen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 3,54 değer kaybederek günü 4.987,99 puandan tamamladı. Endeks bugün de yüzde 1,9’luk kayıpla 4,893 seviyesinde.