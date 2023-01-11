Patronlardan 17 milyar liralık hisse satışı

Borsa İstanbul endeksinin yükselişe geçtiği geçen yılın başından bu yana şirket ortakları 11 milyar liralık hisse sattı. Şirketler de daha önce hisse fiyatları düşükken satın aldıkları 6 milyar liralık hisseyi geri sattı.

Şirket ortakları milyarlarca liralık hisse sattı. (AA)

Borsada günlerdir dalgalı bir seyir görülüyor. Dün günün ilk yarısında yükselen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 3,54 değer kaybederek günü 4.987,99 puandan tamamladı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Borsa İstanbul’la ilgili basın açıklamasında, sermaye piyasasının güven ve istikrarını bozacak eylemlerle ilgili cezai yaptırımlar uygulanacağı açıklanmıştı.

Borsa İstanbul yönetiminin açıklamasında da ‘yukarı adım’ kuralının uygulanacağı duyuruldu.

Habertürk’ten Rahim Ak’ın KAP’tan derlediği verilere göre borsanın yükselişe geçtiği geçen yılın başından bu yana şirket ortakları 11 milyar liralık hisse sattı.

Diğer yandan şirketler de daha önce hisse fiyatları düşükken satın aldıkları 6 milyar liralık hisseyi, hisse fiyatları yükselince borsada geri sattı.

En büyük satışlar Hektaş ve Doaş’ta

Ortak satışlarında en büyüğü Doğuş Holding’in Doğuş Otomotiv’deki (Doaş) 1,8 milyar liralık satışı oldu. İşlemin ardından holdingin Doğuş Oto’daki payları yüzde 65,4999 seviyesine geriledi. Bu satış toplam ortak satışlarının yüzde 16’sını oluşturdu. İkinci sıradaki büyük satış Oyak Gıda’nın Hektaş’taki yaklaşık 1,7 milyar liralık işlemi oldu. Oyak Gıda’nın satışı da toplam ortak satışlarının yüzde 15’i etti.

Net satış 6,3 milyar TL

Satışlara karşın son bir yılda borsada ortaklar 33 milyar liralık hisse aldı. Bu alımın büyük bölümü BBVA’nın Garanti hisselerindeki işlemiydi. BBVA hariç alım 10,7 milyar lirayken, yılın genelinde net ortak satışı 6,3 milyar lira oldu.