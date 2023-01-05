Borsada düşüş: Hisselerde devre kesici uygulanıyor

Borsa İstanbul güne yüzde 0,59 oranında yükselişle başlasa da saat 10:00’dan sonra sert satışlar görüldü.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,50 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 5.555,99 puana yükseldi.
Ancak ardından sert satışlar geldi.
Satışlarla birlikte birçok hisse de devre kesici uygulanmaya başladı. Devre kesici uygulanan hisse sayısı 200’ü aştı.
Devre kesiciler, dünya çapındaki borsalarda, fiyatlar önceden tanımlanmış seviyelere ulaştığında alım-satımı otomatik olarak durdurarak çalışan geçici önlemlerdir.