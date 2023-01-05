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Yaramazlara biraz batar!

Borsada düşüş: Hisselerde devre kesici uygulanıyor

Borsa İstanbul güne yüzde 0,59 oranında yükselişle başlasa da saat 10:00’dan sonra sert satışlar görüldü.

Fotoğraf: AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,50 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 5.555,99 puana yükseldi.


Ancak ardından sert satışlar geldi.

Grafik: Google Finance

Satışlarla birlikte birçok hisse de devre kesici uygulanmaya başladı. Devre kesici uygulanan hisse sayısı 200’ü aştı.

Devre kesiciler, dünya çapındaki borsalarda, fiyatlar önceden tanımlanmış seviyelere ulaştığında alım-satımı otomatik olarak durdurarak çalışan geçici önlemlerdir.

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