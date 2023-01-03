Yeni halka arzlara rekor talep

Yüksek getiri arayışındaki borsa yatırımcıları gözünü kararttı. 2022’nin son, 2023’ün ise ilk günlerine denk gelen iki şirketin halka arzı astronomik taleplerle karşılaştı.

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Bunlardan birisi SDT. Uzay ve savunma sanayii alanında faaliyet gösteren SDT’nin yüzde 21,12’lik bölümü halka arz edildi. Halka arz, İnfo Yatırım aracılığıyla toplam 32 üyeli aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla 28-29 Aralık tarihlerinde ‘sabit fiyatla talep toplama’ yöntemi ile yapıldı. SDT’nin halka arz büyüklüğü 392 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arza filtrelenmemiş 902 bin 098 yatırımcı başvurusu gerçekleşirken, filtrelenmiş yatırımcı sayısı 838 bin 560 oldu. Talep toplama yöntemiyle halka arz katılımcı sayısında rekor kırıldı.

Yine İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz büyüklüğüyse 104 milyon 125 bin TL olarak gerçekleşti.