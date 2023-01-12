Sert satışların ardından borsada yükseliş

Sert satışların ardından borsa güne yükselişle başladı. Yükseliş, Tüpraş, THY ve Ereğli gibi hisselerin katkılarıyla yüzde 4’ü aştı.

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Geçen sene enflasyona karşı varlıklarını korumak isteyenlerin sığındığı borsa, 2023’e sert kayıplarla başladı. Yılın ilk işlem gününü 5661,1 puanla kapanış rekoru kırarak tamamlayan BİST100 endeksi devre kesicinin çalıştığı dün itibariyle TL bazlı yaklaşık yüzde 16,5 değer kaybetmişti.

Dünkü satış dalgasının ardından yeni işlem günü artıda başladı.

BIST 100 endeksindeki yükseliş saat 11:41 itibariyle yüzde 4’ü aştı.

Açılış bölümünde endekse puan bazlı en yüksek katkı Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Ereğli’den geldi.

Önlemler gelmişti

Sert hareketlerin ardından Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu devreye girmişti. SPK piyasa bozucu eylemlerin sorumluları hakkında cezai yaptırımlar uygulanacağını kaydetti.

Dün yine SPK, Pay Senedi Repo Pazarı’nda taraf olunan ters repo sözleşmelerinin portföylere dahil edilmemesi ve ilgili fonların taraf olacağı pozisyonların kapatılması için son sürenin 28 Nisan 2023 tarihine uzatıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul yönetimi de dün gün içerisinde devre kesici sisteminin çalıştığı ve açığa satış yapılabilen hisselerde, gün sonuna kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını bildirdi.