AKP’ye yakın şirket, konut kampanyasına hızlı girdi

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, orta gelirlilere uygun koşullarda konut edindirmeyi amaçlayan yeni konut finansman modeline portföy değeri yaklaşık 8,5 milyar lira olan üç yeni projeyle katıldıklarını ve konutlara bir haftada 30 bine yakın ön talep aldıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirliler için yeni konut finansman modelini 4 Ocak’ta duyurmuştu. Nebati, model kapsamında ilk üç yıl aylık taksitlerin bir kısmınının da geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından üstlenileceğini açıklamıştı.

Sur Yapı’nın söz konusu modele vereceği destekle ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Elmas, Antalya’da bir, İstanbul’da iki yeni konut projesini yeni model kapsamında satışa sunacaklarını belirterek “İlk bir haftada satış ofislerimiz doldu taştı. Antalya’da bir haftada 20 bine yakın talep aldık. İstanbul’daki projelere de 10 bine yakın talep var. Toplam 8,5 milyar liralık portföy sunuyoruz” dedi.

Elmas, Antalya Suites projesinin yanı sıra, İstanbul’daki Cevher projesinde 337 daire, Exen Konakları projesindeyse 190 daireyi satışa sunduklarını söyledi.

Elmas, başvuranların ağırlıklı kısmının 25-50 bin lira aylık geliri olan kesim olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Elmas, Antalya’da ilk yıl 5 bin 700 lira, İstanbul’da 18 bin liradan başlayan taksitlerle konut imkanı sunacaklarını belirtti.

Taksim Cami’sini ‘Allah rızası için’ üstlenmişti

Sur Yapı, Taksim Cami’nin yapımı üstlenmişti. İnşaat için ihale düzenlenmemişti. Dönemin Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem “Sur Yapı, kendi ifadesiyle ‘Allah rızası için’ bu işi üstlendi” demişti.