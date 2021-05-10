Sur Yapı’nın Taksim camisi hedefi: 150 yıl önce yapılmış ve sanki hep varmış gibi

İstanbul’daki Taksim Meydanı’nda cami projesini yürüten Sur Yapı’nın yönetim kurulu başkanı Altan Elmas, hedeflerinin caminin ‘150 yıl önce yapılmış ve sanki orada hep varmış gibi’ hissettirmesi olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Caminin temeli 17 Şubat 2017’de atılmıştı. Yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip cami, mimar Şefik Birkiye tarafından tasarlanmıştı.

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Dünya’dan Vahap Munyar’a konuşan Elmas, “Ben de Şefik Bey’e epey destek oldum. Birçok kararı birlikte revize ettik” dedi.

Yüzde 99’unun tamamlandığı belirtilen caminin geçen cuma günü planlanan açılışı ‘tam kapanma’ nedeniyle Ramazan sonrasına ertelenmişti.

Elmas, caminin mimari özelliğini şöyle anlattı: “Geleneksel cami formlarını modernize ederek yaptık. Beyoğlu’nda çokça hakim mimari akım olan 19. yüzyıl Art Nouveau’dan esintiler var.”

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Caminin mihrap, mimber ve kürsüsünü bizzat kendisinin tasarladığını ifade eden Elmas, “Mihrabın epey farklı olduğunu düşünüyorum. Hattat Davut Bektaş hoca ile birlikte ‘Esma-ül Hüsna‘yı yazdık. Ben çok beğendim. İnşallah millet de beğenir” dedi.