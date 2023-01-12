Fransız liseleri hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu, İstanbul’daki beş Fransız lisesi hakkında soruşturma açtı.
Kurumdan yapılan açıklamada beş lisenin fiyat tespiti yaparak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla araştırma yapıldığı ardından da soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma açılan liseler şöyle: Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi