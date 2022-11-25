Rekabet Kurumu’ndan dört firmaya ceza: Uzlaşanların cezasına yüzde 25 indirim

Rekabet Kurumu’nun Korkmaz Mutfak Eşyaları, Gençler Ev Araç ve Gereçleri ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları ile Miele Elektrikli Aletler ve Natura Gıda hakkındaki soruşturma sonuçlandı.

Soruşturma kapsamında bir firmaya 1,134 milyon lira ceza verilirken; uzlaşmaya varan üç firmaya 13 milyon liraya yakın ceza verildi. Uzlaşma yapan bu firmaların cezalarına yüzde 25 indirim uygulanacak.

Rekabet Kurulu dört firmaya ceza kesti (AA)

Kurumun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti’nin sağlayıcısı olduğu ürünlerin satıcılarının satış fiyatına müdahale etmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın, firmanın sunduğu uzlaşma metninin kabul edilmesiyle sonlandırılmasına karar verildi. Firmanın, dikey anlaşmalar kapsamında yeniden satış fiyatının tespiti suretiyle kanunu ihlal ettiği tespit edilirken, teşebbüse, 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden 1 milyon 134 bin 186,44 lira tutarında idari para cezası kesildi.

Üç firma uzlaşma istedi

Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. AŞ, Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Tic. AŞ ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları İth. İhr. Tic. Ltd. Şti’nin söz konusu Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma da tamamlandı.

Soruşturmanın, taraflarca sunulan uzlaşma metninin kabul edilmesiyle, sonlandırılmasına karar verildi. Firmaların, yeniden satıcılarının satış fiyatının tespiti suretiyle Kanunu ihlal ettiği saptandı. Bu kapsamda, 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Tic. AŞ’ye 224 bin 857,24 lira, Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. AŞ’ye 12 milyon 706 bin 779,34 lira, Punto Dayanıklı Tüketim Malları İth. İhr. Tic. Ltd. Şti’ye 71 bin 949,8 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Cezaya yüzde 25 indirim

‘Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik’ gereği uzlaşma usulü sonucunda teşebbüslere verilecek idari para cezalarında yüzde 25 indirim uygulanıyor.