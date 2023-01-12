Sansürlenen ‘Şentop haberlerimiz’i bir de Emin Çapa’dan dinleyin

Gazeteci Emin Çapa, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) girebilmesi için açılan ‘adrese teslim’ kadro ilanlarına dair sansürlenen Diken haberlerini Halk TV’deki programına taşıdı.

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Ankara 7’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından Mustafa Şentop’un başvurusu üzerine engellenen haberlerde Mehmet Selahaddin Şentop’un İTÜ’de açılan bir kişilik bilgisayar mühendisliği araştırma görevlisi kadrosuna başvurması ve sonrasındaki gelişmeler anlatılıyordu.

Sınavda başarılı olmayan Şentop’un yerine başka biri atanmak istenmiş ve bu nedenle sınavla kadro baskıyla iptal edilmiş, fakülte dekanıyla ilgili bölümlerin başkanları istifa etmişti. Beş gün önce de kadro ilanı, pozisyon sayısı birden ikiye çıkartılarak Şentop’un güçlü rakiplerinin ilana başvurmasını engelleyen yeni şartlarda yayınlanmıştı.

Emin Çapa, Halk TV’de yayınlanan ‘Dünyanın 1001 Hali’ adlı programında Mehmet Baran Kılıç imzalı haberi gündeme getirdi.

Çapa, habere karşı şaşkınlık ve sitemini dile getirirken İTÜ’nün 2015’te dünyanın en iyi 165’nci üniversitesi sıralamasından 2022’de 601 ile 800 arasına gerilediğini hatırlattı.

Çapa, Şentop’a da seslendi: “Başka çocukların hakkını yiyerek kendi çocuklarınız başarılı olamaz. Lütfen buna bir açıklama getirin. Yalanlayın, bir şey yapın ne olur. Bu doğru bir şey değil, bu haksızlık. Bu kul hakkı yemekten bile daha korkunç bir şey. Neden? O çocukların geleceğini çalmak çünkü.”