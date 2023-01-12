Araştırma: Enflasyon beklentisi tüketici harcamalarını artırıyor

PwC Türkiye’nin yaptığı araştırmaya göre enflasyon beklentileri nedeniyle tüketici harcamaları yüksek kalmaya devam ediyor. Araştırmada Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri olumsuz olarak değerlendirenlerin sayısı yüzde 71 oldu.

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Araştırma sonuçlarına göre, önümüzdeki dönemde geçerli olacak ve giderek önem kazanacak beş trend bulunurken; bunların başında ‘ekonomik koşulların tüketicilerin alım gücüne etkisi’ geliyor. Buna göre; araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 40’ı ekonominin önümüzdeki 10 yılda daha iyiye gideceğine katılmıyor. Bu oranın 2006’dan bu yana ilk kez ekonominin daha iyiye gideceğini düşünenleri geçtiği görülüyor.

Pandemi sürecinden bu yana, Türkiye’de makroekonomiye dair gelişmeleri olumsuz olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 50’den yüzde 71’e çıktı.

PwC Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri Lideri Adnan Akan, “Pandeminin belki tıbben değil ama ekonomik etkilerinin geride kalmasıyla birlikte ardında bıraktığı izler tüketim sektörü üzerinde belirleyici rol oynuyor. Bu izler, Avrupa’daki savaşın küresel ekonomi üzerindeki olumsuzlukları ve yeni kuşakların tüketim ekonomisine artan katılma hızıyla birleştiğinde ortaya farklı şekillerde ele alınması gereken yeni bir denklem çıkıyor” dedi.

Raporun açıklandığı toplantıda perakende sektörünün görünümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akan, 2023 yılında sektörün büyüme oranına ilişkin bir tahminde bulunmanın belirsizlikler nedeniyle zor olduğunu söyledi.