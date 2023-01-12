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Özel’in açıklamasından sonra: İhale sorgulama sayfası ‘bakıma alındı’

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in ‘Süleyman Soylu dosyası’nı açmasından sonra Kamu İhale Kurumu’nun ihale sorgulama sayfası planlanan günden bir gün önce bakıma alındı.

Görsel: ihale.gov.tr

CHP’li Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dün duyurduğu ve “Çok gizli” dediği dosyayı açıklamıştı. Özel, Soylu’nun danışmanı Emin Şen ve Ebabil Harekatı’na dikkat çekmişti.


Özel, Şen için “Emin Şen, 4 Ekim 2016’dan itibaren bakan danışmanı, sosyal medya hesabını 2010’dan beri kullanıyor. Emin Şen, Süleyman Soylu ile il il dolaşıp trollük dersleri verdiği kişidir” deyip Şen’in aldığı ihaleleri de anlatmıştı. CHP’li vekil, Şen’in Jandarma ve Emniyet’in resmi Twitter hesabına erişimi olduğunu da söylemişti.

İhale numaralarını da paylaşan Özel, gazetecilerin Kamu İhale Kurumu’nun internet sitesinden ihaleleri sorgulayabileceğini söylemişti.

Özel’in işaret ettiği sorgulama sayfasına girildiğinde sitenin bakıma alındığı duyurusu görülüyor. Hizmetin tekrar ne zaman sağlanacağına dair bir bilgi yer almıyor.

Öte yandan Kamu İhale Kurumu’nun sosyal medya hesabına girildiğindeyse planlı bir kesinti duyurusu yer alıyor. Duyuruya göre ise bakım amaçlı kesintinin 13 Ocak (yarın) 19:00-22:00 saatleri arasında olacağı bilgisine yer veriliyor.

Kesintinin bir gün önceye çekilmesine dair kurumun sosyal medya hesabında herhangi bir duyuru yer almıyor.

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