İYİ Parti’li Ertürkmen: Kazanacak adaylar olan İmamoğlu ve Yavaş’ı destekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ‘kazanacak adayla gitmeyi doğru bulduklarını’ söyleyen İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, bu isimlerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Twitter)

Seçim takvimi yaklaşınca henüz adayını belirlemeyen ‘altılı masa’nın kimi göstereceği tartışılmaya devam ediyor. Aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi öne çıkıyor.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun kazanma ihtimalinin düşük olduğunu savunarak ‘daha güçlü bir ismin seçilmesini’ isteyenler de var.

Gazeteci Adem Metan’ın ‘Peki Sonra’ programına katılan İYİ Partili Ertürkmen de ‘riske girilmemesi’ gerektiğini söyleyerek, İmamoğlu ve Yavaş’ın kazanacak adaylar olduğunu söyledi.

Ertürkmen’in, konuya dair açıklaması şöyle: “Riske gitmeyi doğru bulmuyoruz. Biz kazanacak adayla gitmeyi doğru buluyoruz. Kazanacak olarak düşündüğümüz iki isim var. Birisi İstanbul Büyükşehir belediye başkanımız, diğeri de Ankara Büyükşehir belediye başkanımız.”