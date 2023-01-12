Demirtaş, ‘HDP’ye kızanlara’ tane tane anlattı: Biz bu ağır bedelleri niye ödedik?

HDP’nin kendi adayını çıkarma kararı almasına gelen tepkileri değerlendiren tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “‘HDP masada olursa biz kalkarız’ diyeni HDP oylarıyla başbakan mı yapacağız” diye sordu.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla gireceğini söylemişti.

Açıklamanın ardından siyasi gündem hareketlenirken HDP kanadından bu kararın ısrarlı çağrılarına rağmen müzakere taleplerinin karşılık bulmaması nedeniyle alındığı belirtiliyor.

Daha sonra konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, ‘altılı masa’nın müzakere yürütme talebine ve ortak adaya açık olduklarını söylemişti.

Demirtaş daha önce bu konuda kendisine yöneltilen soruya partisinin ilk turda cumhurbaşkanı adayı göstermesinin ‘normal ve meşru bir tutum’ olduğunu söyleyerek yanıt vermişti. Bunun yanında bir yazı yayımlayarak aday tartışmalarına ilişkin “Çözülmeyecek bir sorun yok, yeter ki herkes uzatılan eli tutma cesaretini göstersin” demişti.

‘Zannedersiniz ki ortak aday için protokol vardı’

Demirtaş’a HDP’nin kararı hakkında ne düşündüğünü bir de gazeteci Nevşin Mengü sordu.

Mengü’nün Twitter’dan paylaştığı yanıta göre Demirtaş, şunları dedi:

*HDP bir buçuk yıldır herkese ama özellikle Altılı Masaya ‘Ortak aday çıkarmaya hazırız’ diyor. Fakat bu çağrıların muhataplarından ‘Biz de ortak adaya hazırız’ gibi tek cümlelik bir cevap bile gelmiyor.

*Bildiğim kadarıyla HDP ile Altılı Masanın dört partisi arasında yapılmış görüşmelerde de ortak adaya açık olunduğu şeklinde net bir mesaj verilmiyor. Hal böyle olunca HDP seçime adaysız gitmemek için mecburen hazırlıklarını yapıyor ve bunu da açıklıyor.

*Şimdi zannedersiniz ki, HDP ile Altılı Masa arasında ortak aday çıkarma konusunda bir anlaşma, uzlaşma veya protokol vardı da HDP durup dururken bunu bozdu ve nedenle bazı dostlarımız HDP’ye çok kızıyor.

‘HDP, yeni bir Erdoğan seçmekten korkuyor’

*Aslında bu kızgınlığın nedenini de anlıyorum. Çünkü ne pahasına olursa olsun bu iktidardan kurtulup nefes almak isteyen on milyonlarca insan, partilerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklara, tartışmalara, gerilimlere inanamıyor. Bunları çok saçma ve gereksiz kaprisler, küçük hesaplar olarak görüp öfkeleniyorlar. Haksız mı bu milyonlarca insan? Değiller elbette. Özgürlüğe susamış insanlara değişimin önünü açacak birlikteliği sunmak muhalefetin görevidir.

*Öte taraftan bu zulüm yıllarında en fazla acı çeken HDP tabanı ise kendi partisinin ayrı aday çıkaracak olmasından büyük bir mutluluk duyuyor. Onlar da haklılar. Peki iki muhalif kesimin tabanı arasındaki bu duygu farklılığının sebebi nedir?

*HDP’liler bu zulüm iktidarından kurtulmak istemiyor mu ki ayrı aday fikrine bu kadar sıcak bakıyorlar? Erdoğan-Bahçeli iktidarından en fazla kurtulmak isteyenler elbette HDP tabanı olsa gerek. Ama bunu yaparken yeni bir Erdoğan seçmekten korkuyorlar, tedirgin oluyorlar.

‘HDP’liler Uğur Poyraz’ı seçmez’

*Hiçbir HDP’li, Süleyman Soylu’nun yerine Yavuz Ağıralioğlu’nu kendi oylarıyla getirmek istemez.

*‘HDP kapatılmalıdır’ diyen Uğur Poyraz’ı, Bekir Bozdağ’ın yerine HDP’liler oylarıyla seçmez, seçemez.

*HDP’ye bakanlık vatana ihanettir mealinde konuşan Müsavat Dervişoğlu kardeşi gibi MİT’in başkan yardımcılığına HDP oylarıyla gelemez. Daha fazla uzatmayayım ‘HDP masada olursa biz kalkarız’ diyeni HDP oylarıyla başbakan mı yapacağız?

*İşte bunları ve birçok ilkesel çözüm başlıklarını oturup HDP ile konuşmaları gerekir. Ben bu isimleri örnek olsun diye belirttim. Yoksa mesele isimler değil. İlkelerde, programda uzlaşma olursa bütün isimler her yerde olabilir, bu bizi çok da ilgilendirmez.

‘Muhalefeti zorlamak istiyoruz‘

*Ama hem HDP’ye hakaret edip hem HDP’yi yok sayıp hem de ‘Çaktırmadan oy verin’ demek bizim açımızdan şu sorgulamayı beraberinde getiriyor; peki biz niye bu kadar mücadele ettik, ağır bedeller ödedik? Erdoğan’ın yerine yeni Erdoğanlar seçmek için mi?

*Dolayısıyla değişime herkes hasret kaldı biliyoruz ama bir sahte değil, gerçek bir değişime muhalefeti zorlamak istiyoruz. HDP’yi bu açıdan iyi anlamak gerekir.

‘Dost acı söyler: Oyları yüzde 60’ı geçerdi’

Demirtaş, ‘altılı masa’daki anlaşmazlıkları nasıl gördüğüne ilişkin bir soruyaysa temkinli yaklaşarak bir öneriyle cevap verdi: “Çok fazla değerlendirme yapmasam daha uygun olur. Yine de dost acı söyler misali, kısaca bir şeyler ifade edeyim. Altılı Masa kurulduktan sonra masa adına tek kelime konuşulmasaydı hiç toplantı yapmasalardı şimdi oyları yüzde 60 geçmiş olurdu. Susmayı bilseler en azından, kazanacaklar.”