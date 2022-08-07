Dokuz yıllık video dolaşıma girdi: İYİ Partili vekilin ‘Türk ve Kürt tanımı’ gündemde

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun dokuz sene önce yayımlanan bir videosu sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Ağıralioğlu’nun Türk ve Kürt tanımı sosyal medyada tartışıldı.

Fotoğraf: Habererk TV

Ağıralioğlu’nun gündem olan videosu, Habererk TV’de Nisan 2013’te paylaşılmıştı.

Bugün sosyal medyada tekrar paylaşılan video kısa sürede yayıldı. Videoda Ağıralioğlu şunları söylüyor: “Biz Müslüman olmayan Türk’e, Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürt’e niçin Kürt diyelim? Niçin insan diyelim? Bizim için önemli olan, arkasında büyük irademizle durduğumuz olan Allah’a kulluk davamızın devlete, millete, medeniyete dönük taraflarıdır.”

Ağıralioğlu’ndan açıklama

Tepkiler yükselmeye devam ederken, Ağıralioğlu’ndan konuya dair açıklama geldi.

Ağıralioğlu, Twitter’da şunları yazdı: “Çözüm sürecinde Pkk’nın muhatap alınmasına ve hükûmetin siyasi koordinatlarının anlamsızlığına dair söylediğimiz bir sözü bütününden kopartmaya çalışmak beyhudedir.”

Çözüm sürecinde Pkk'nın muhatap alınmasına ve hükûmetin siyasi koordinatlarının anlamsızlığına dair söylediğimiz bir sözü bütününden kopartmaya çalışmak beyhudedir.



Ne dediğimiz ortada! Birilerinin mal bulmuş mağribi gibi davranmasına gerek yok. Buradan kimseye ekmek çıkmaz! — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) August 7, 2022

2009’da helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu’nun döneminde BBP genel başkan yardımcılığı yapan Ağıralioğlu, 2011’den itibaren Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanlığını yürütüyor. Ağıralioğlu mayıs 2018’de İYİ Partiye katılmıştı.