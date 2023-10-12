Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 12 Ekim 2023

Gazze’de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi’nde yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

İsrail: Hamas saldırılarında bir Türk vatandaşı öldü, biri kayıp

İsrail karşı saldırıda: 1417 Filistinli öldü, 6 bin 268 yaralı var

Hamas saldırılarında ölen İsraillilerin sayısı 1300’ü aştı

İsrail: Rehineler evlerine dönmeden Gazze’ye elektrik, su ve yakıt verilmeyecek

Harari: İsrail halkı, Netanyahu’nun kötü siyasetinin bedelini ödüyor

Suriye duyurdu: İsrail Şam ve Halep havalimanlarını vurdu

Fotoğraflarla Gazze…

Avrupa Komisyonu başkanı Ukrayna’da gördüğü ‘savaş suçu’nu Gazze’de göremedi

Twitter, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı

Vali ‘alkoldeki tehlike’yi sezdi: Çukurova Rock Festivali yasaklandı

Çukurova Rock Festivali, başlamasına sayılı saatler kala valilikçe yasaklandı. Yasak gerekçelerinden biri ‘alkole dayalı olarak asayiş olaylarının yaşanabileceği’.


Yılda 4 milyon ton zehir ‘ekiliyor’

Şimşek: Pozitif reel faize yaklaşmış durumdayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Pozitif reel faiz enflasyon beklentilerini dizginlemek olmazsa olmazımız, buna yaklaşmış durumdayız” dedi.

Enflasyonun acı yan etkisi: Finansal kaygı

Pandemiden sonra tüm dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyonun bir yan etkisi de insanlarda stres, endişe veya huzursuzluk olarak kendini gösteren finansal kaygı.

Bakan doğruladı: Kaplan operasyonunda dokuz polis açığa alınmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski bakan Süleyman Soylu’ya yakın olduğu öne sürülen çete lideri Ayhan Bora Kaplan’a yönelik operasyonda dokuz polisin açığa alındığını doğruladı.

AYM, Can Atalay’ın başvurusunu görüşmeyi erteledi: Bir üye hazır değilmiş

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası’nda aldığı hapis cezası onanan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın başvurusunu, bir üyenin ‘dosyaya hazırlanmadığını’ söylemesi üzerine ileri bir tarihe erteledi.

CHP ‘dezenformasyonla mücadele bülteni’ yayınlayacak

CHP yeni bir sosyal medya hesabı açıp ‘yalan haberlere karşı gerçekler‘i paylaşacak.

Yabancıların eylülde en çok işlem yaptığı hisseler

Yabancı yatırımcılar eylülde en çok Akbank hissesi satın alırken en çok Türk Hava Yolları hissesi sattı.

Türkiye’de 3 milyon 374 bin 53 Suriyeli var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’deki düzensiz göçmenlere ilişkin son sayıları paylaştı.

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Akşam Postası / 12 Ekim 2023

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