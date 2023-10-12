Akşam Postası / 12 Ekim 2023

Gazze’de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi’nde yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.
İsrail: Hamas saldırılarında bir Türk vatandaşı öldü, biri kayıp
İsrail karşı saldırıda: 1417 Filistinli öldü, 6 bin 268 yaralı var
Hamas saldırılarında ölen İsraillilerin sayısı 1300’ü aştı
İsrail: Rehineler evlerine dönmeden Gazze’ye elektrik, su ve yakıt verilmeyecek
Harari: İsrail halkı, Netanyahu’nun kötü siyasetinin bedelini ödüyor
Suriye duyurdu: İsrail Şam ve Halep havalimanlarını vurdu
Fotoğraflarla Gazze…
Avrupa Komisyonu başkanı Ukrayna’da gördüğü ‘savaş suçu’nu Gazze’de göremedi
Twitter, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı
Vali ‘alkoldeki tehlike’yi sezdi: Çukurova Rock Festivali yasaklandı
Çukurova Rock Festivali, başlamasına sayılı saatler kala valilikçe yasaklandı. Yasak gerekçelerinden biri ‘alkole dayalı olarak asayiş olaylarının yaşanabileceği’.
Şimşek: Pozitif reel faize yaklaşmış durumdayız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Pozitif reel faiz enflasyon beklentilerini dizginlemek olmazsa olmazımız, buna yaklaşmış durumdayız” dedi.
Enflasyonun acı yan etkisi: Finansal kaygı
Pandemiden sonra tüm dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyonun bir yan etkisi de insanlarda stres, endişe veya huzursuzluk olarak kendini gösteren finansal kaygı.
Bakan doğruladı: Kaplan operasyonunda dokuz polis açığa alınmış
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski bakan Süleyman Soylu’ya yakın olduğu öne sürülen çete lideri Ayhan Bora Kaplan’a yönelik operasyonda dokuz polisin açığa alındığını doğruladı.
AYM, Can Atalay’ın başvurusunu görüşmeyi erteledi: Bir üye hazır değilmiş
Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası’nda aldığı hapis cezası onanan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın başvurusunu, bir üyenin ‘dosyaya hazırlanmadığını’ söylemesi üzerine ileri bir tarihe erteledi.
CHP ‘dezenformasyonla mücadele bülteni’ yayınlayacak
CHP yeni bir sosyal medya hesabı açıp ‘yalan haberlere karşı gerçekler‘i paylaşacak.
Yabancıların eylülde en çok işlem yaptığı hisseler
Yabancı yatırımcılar eylülde en çok Akbank hissesi satın alırken en çok Türk Hava Yolları hissesi sattı.
Türkiye’de 3 milyon 374 bin 53 Suriyeli var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’deki düzensiz göçmenlere ilişkin son sayıları paylaştı.