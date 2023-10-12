Akşam Postası / 12 Ekim 2023

Gazze’de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi’nde yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

Vali ‘alkoldeki tehlike’yi sezdi: Çukurova Rock Festivali yasaklandı

Çukurova Rock Festivali, başlamasına sayılı saatler kala valilikçe yasaklandı. Yasak gerekçelerinden biri ‘alkole dayalı olarak asayiş olaylarının yaşanabileceği’.

Şimşek: Pozitif reel faize yaklaşmış durumdayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Pozitif reel faiz enflasyon beklentilerini dizginlemek olmazsa olmazımız, buna yaklaşmış durumdayız” dedi.

Enflasyonun acı yan etkisi: Finansal kaygı

Pandemiden sonra tüm dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyonun bir yan etkisi de insanlarda stres, endişe veya huzursuzluk olarak kendini gösteren finansal kaygı.

Bakan doğruladı: Kaplan operasyonunda dokuz polis açığa alınmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski bakan Süleyman Soylu’ya yakın olduğu öne sürülen çete lideri Ayhan Bora Kaplan’a yönelik operasyonda dokuz polisin açığa alındığını doğruladı.

AYM, Can Atalay’ın başvurusunu görüşmeyi erteledi: Bir üye hazır değilmiş

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası’nda aldığı hapis cezası onanan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın başvurusunu, bir üyenin ‘dosyaya hazırlanmadığını’ söylemesi üzerine ileri bir tarihe erteledi.

CHP ‘dezenformasyonla mücadele bülteni’ yayınlayacak

CHP yeni bir sosyal medya hesabı açıp ‘yalan haberlere karşı gerçekler‘i paylaşacak.

Yabancıların eylülde en çok işlem yaptığı hisseler

Yabancı yatırımcılar eylülde en çok Akbank hissesi satın alırken en çok Türk Hava Yolları hissesi sattı.

Türkiye’de 3 milyon 374 bin 53 Suriyeli var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’deki düzensiz göçmenlere ilişkin son sayıları paylaştı.