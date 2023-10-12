Britanya da İsrail’e destek için sahaya iniyor

ABD’den sonra Britanya da İsrail’e destek için bölgeye güç gönderme kararı aldı.

RFA Argus. (Wikipedia)

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Saldırının ardından resmi savaş ilan eden İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları ve ablukası ağırlaşıyor. ABD, İsrail’e destek için bölgeye uçak gemisi ve savaş uçakları gönderme kararı almıştı. Benzer bir karar Britanya’dan da geldi.

AA’nın Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasından aktardığına göre Britanya Başbakanı Rishi Sunak, orduya Doğu Akdeniz’e konuşlanma talimatı verdi. Kararın ‘İsrail’i desteklemek, bölgesel istikrarı güçlendirmek ve gerilimin tırmanmasını önlemek’ gerekçesiyle alındığı kaydedildi.

Kraliyet Donanmasına ait ‘RFA Argus’ ve ‘RFA Lyme Bay’ gemilerinin Doğu Akdeniz’e gönderileceği kaydedilen açıklamada, deniz devriye ve gözetleme uçağının da ‘bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek üzere’ yarından itibaren bölgede uçmaya başlayacağı belirtildi.