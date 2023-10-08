ABD İsrail’e destek için sahaya iniyor

ABD İsrail’e destek için bölgeye uçak gemisi gönderecek.

USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi. (Wikipedia)

Hamas’ın askeri kanadı İzettin Kassam Tugayları dün sabah İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. İsrail topraklarında yer yer çatışmalar sürüyor. Buna karşılık İsrail de Gazze’yi havadan ağır biçimde bombalıyor. Bölgenin işgali an meselesi.

Tam da bu sırada ABD’den kritik bir adım geldi.

NBC News, ABD’nin İsrail’e destek için savaş gemisini ve askeri uçaklarını bölgeye göndermeyi planladığını bildirdi.

ABD’nin kendi yurttaşları için muhtemel bir tahliye planı üzerinde de çalıştığı kaydedilen haberde, resmi olarak karar alınmadığı ancak tüm seçeneklerin masada bulunduğu belirtildi.

Pentagon duyurdu

TRT’nin haberine göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin , USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu’a Doğu Akdeniz’e hareket emrini verdi. Austin “Bölgedeki F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarını takviye için de adımlar attık” dedi.

Austin ayrıca İsrail savunma güçlerine hızlı bir şekilde mühimmat ve ek ekipman sağlayacaklarını belirterek, “İsrail’e ilk yardım paketi bugün hareket ediyor ve önümüzdeki günlerde yerine ulaşmış olacak” dedi.