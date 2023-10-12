AYM, Can Atalay’ın başvurusunu görüşmeyi erteledi: Bir üye hazır değilmiş

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası’nda aldığı hapis cezası onanan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın başvurusunu, bir üyenin ‘dosyaya hazırlanmadığını’ söylemesi üzerine ileri bir tarihe erteledi.

Can Atalay. (TİP)

Haberi gazeteci Alican Uludağ, Twitter’dan duyurdu.

AYM’de 26 Temmuz’da yine bir üyenin “Dosyaya hazırlanamadım” demesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaklaşık üç sene önce verdiği ihlal kararının gündeme alınması ertelenmişti.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulunmuş ama Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi bu talebi reddetmişti.

Bunun üzerinde Atalay, avukatları aracılığıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.