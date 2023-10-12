Şimşek: Pozitif reel faize yaklaşmış durumdayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Pozitif reel faiz enflasyon beklentilerini dizginlemek olmazsa olmazımız, buna yaklaşmış durumdayız” dedi.

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BloombergHT’nin aktardığına göre, Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısında konuşan Şimşek pozitif reel faiz eşiğine ulaşmak için ‘yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini’ de söyledi.

TL’nin ‘temel göstergelerinin sağlam olduğunu’ ve ‘çekici göründüğünü’ de savunan bakan, ‘yerel seçimleri genel seçimlerle ayırt etmek gerektiğini, Türkiye’nin politik istikrara sahip beş yıl geçireceğini’ öne sürdü.

Şimşek, pozitif reel faizin enflasyon beklentilerini dizginlemek için ‘olmazsa olmaz bir konumu olduğunu’ ve Türkiye’nin pozitif reel faize yaklaştığını söyledi.

Bakan ‘geçmiş ekonomi politikalarını tersine çevirmenin zaman alacağını’ da sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu. Ancak beklenen düzeyde bir faiz artışı ilk iki toplantıda yapılsa da ekonomistlerce yetersiz ve eksik bulundu. Bu da yabancı yatırımcıda soru işaretlerinin devam etmesine neden oldu.

Fakat 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık artış beklentilerin üzerinde gelerek piyasalarca olumlu bulunmuştu. 21 Eylül’de 500 baz puanlık artış da hem olumlu bulunmuş hem de eleştirilmişti.

Türk ekonomisinde döviz ihtiyacıysa sürüyor. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmişti.

Şimdi, Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvandı.

Erkan ve Şimşek, JP Morgan’ın ağustos başında İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı.

JP Morgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, Erkan’ın enflasyon görünümü ve para politikasına odaklanan kapsamlı ve teknik bir sunum yaptığını söylemişti.

7 Eylül’de de Dünya Bankası, ‘ekonomiyi istikrara kavuşturmak için’ Türkiye’ye 35 milyar dolarlık (937 milyar 598 milyon 550 bin TL) yatırım paketini duyurmuştu.