Yabancı yatırımcılar, Şimşek’le Erkan’ın sunumunu beğenmiş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yabancı yatırımcılarla toplantısına katılanlar, iki ismin sunumlarını beğenmiş.

Fotoğraflar: AA

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu. Ancak beklenen düzeyde bir faiz artışı gelmedi. Bu da yabancı yatırımcıda soru işaretlerinin devam etmesine neden oldu.

Türk ekonomisinde döviz ihtiyacıysa sürüyor. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmişti.

Şimdi, Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvandı. Erkan ve Şimşek, JP Morgan’ın geçen hafta İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katıldı.

Bloomberg HT’ye konuşan JP Morgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, Erkan’ın enflasyon görünümü ve para politikasına odaklanan kapsamlı ve teknik bir sunum yaptığını söyledi. Kaynak, sunumun ardından başarılı bir soru-cevap seansı düzenlendiğini de belirtti.