Bakan doğruladı: Kaplan operasyonunda dokuz polis açığa alınmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski bakan Süleyman Soylu’ya yakın olduğu öne sürülen çete lideri Ayhan Bora Kaplan’a yönelik operasyonda dokuz polisin açığa alındığını doğruladı.

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Soylu’nun yerine Yerlikaya’nın içişleri bakanı olarak atanmasıyla emniyet içinde bazı kadrolar hızla değiştirildi. Yerlikaya’nın adı suç örgütleriyle sıkça anılan Soylu’nun kadrolarını tasfiye etmeye başladığı öne sürülürken, Kaplan’a yönelik operasyon ve Kaplan’ın ifadesi bu tartışmayı alevlendirmişti.

Süleyman Soylu’ya yakın olduğu belirtilen Kaplan’ın ‘kayıtdışı ifadesi’nde n Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’a villa ve araba aldığını söylediği öne sürülmüştü.

Kocaman, Kaplan’a yönelik operasyonun Soylu’yla ilgili olduğunu savunmuştu: “Burada Süleyman Soylu’ya bir operasyon olduğunu düşünüyorum.”

Bu tartışmaların sürdüğü süreçte dokuz polisin açığa alındığı öne sürülmüştü. İçişleri Bakanı Yerlikaya bu iddiayı doğruladı: “Bahsetmiş olduğum dosyayla ilgili dokuz polis açığa alındı.”