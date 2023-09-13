Yargıtay üyesine göre Soylu’ya ‘operasyon çekiliyor’

Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, ‘suç örgütü lideri olmak‘ suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Boran Kaplan’a yönelik operasyonun eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili olduğunu savundu: “Burada Süleyman Soylu’ya bir operasyon olduğunu düşünüyorum.”

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Soylu’nun yerine eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın içişleri bakanı olarak atanmasıyla, Emniyet içinde bazı kadrolar hızla değiştirildi. Yerlikaya’nın adı suç örgütleriyle sıkça anılan Soylu’nun kadrolarını tasfiye etmeye başladığı öne sürülürken, Ayhan Bora Kaplan’a yönelik operasyon ve Kaplan’ın ifadesi bu tartışmayı alevlendirdi.

Süleyman Soylu’ya yakın olduğu belirtilen ve gözaltına alınarak tutuklanan Kaplan’ın Emniyet’te alınan ‘kayıt dışı ifadesinde’ yüksek bir yargı mensubuna Ankara Çayırbaşı’nda villa ve bir ev aldığını söyledi. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Kaplan’ın ifadesinde villa ve araba aldığı kişinin evlendiği gün Saray’a çıkan Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman olduğunu söulemişti. İddiaların odağındaki Kocaman halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’a konuştu.

Kaplan’la görüştüğünü belirten Kocaman, şunları söyledi: “Bir gün bir ortamda yemekteydik. Bir takım arkadaşlarım dediler ki, ‘Ayhan Bora Kaplan diye biri var. Emniyet haksız yere peşinde. Kendisini güvende hissetmiyor. Size bir şey arz etmek istiyor‘ dediler. O sırada yemekteydik. Başka isimler de vardı. Ben de ‘Gelsin‘ dedim. Geldi. ‘Emniyet çok üstüme geliyor. Benim yanlış bir işim yok. Sürekli mekanlarım basılıyor‘ dedi. Ben de kendisine, ‘Burası hukuk devleti hakkında delil varsa ne gerekiyorsa onu yaparız. Delil yoksa gerekeni yaparız’ dedim. Olay bundan ibaret. Hayatımda birkaç dakika görmüşümdür.”

Kaplan’ın tutuklanmasını Süleyman Soylu’ya bir operasyon olarak değerlendiren Kocaman, şunları kaydetti: “Baştan itibaren burada bir operasyon var. Belki hoşunuza gitmeyecek ama burada Süleyman Soylu’ya bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Soruşturmanın da bir usulü var. Emniyet’in bu tarzına şaşırdım. Bu yapılanlar birilerinin hoşuna gidebilir. Ama burası bir hukuk devleti. Bugün ona yarın başkasına bu uygulamalar kabul edilemez. Duygularla hareket edemeyiz.”

Kobani davasının savcısı

Daha önce nikahını kıydıktan sonra eşini de alarak Saray’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektiren savcı Kocoman tepki çekmişti. Kocaman, Kobani davasının da savcısı. HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yargılandığı Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 Temmuz 2020’de ikinci kez tutuklandığı ‘Kobani soruşturması’ kapsamında dosya savcısı Yüksel Kocaman ile yargı önünde hesaplaşacağını söylemişti. Kocaman’ın şikayeti üzerine Demirtaş hakkında ‘tehdit’ suçundan iki yıldan beş yıla kadar, ‘terörle mücadele görev alanları hedef gösterme’ suçundan da bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. Demirtaş, bu davada 2,5 yıl hapis cezası almıştı.