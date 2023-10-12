Suriye duyurdu: İsrail Şam ve Halep havalimanlarını vurdu

Suriye Devlet Televizyonu, İsrail’in Şam ve Halep havalimanlarını vurduğunu bildirdi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Reuters‘ın Suriye Devlet Televizyonu’nu kaynak gösterdiği haberinde, “İsrail Suriye’de Şam ve Halep’te bulunan ana havalimanlarını hedef aldı” dendi.

Yerel medya kanalı Şam FM, saldırının Suriye’nin İsrail’e yönelik dünkü topçu ateşine karşılık olarak düzenlendiğini belirtti.

İsrail ordusunun dün “Suriye’den İsrail’e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi” demişti.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü, topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verildiği belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. İsrail topraklarında yer yer çatışmalar sürüyor. Hamas’ın roket saldırılarını da aralıksız sürdürüyor.

Saldırıların dördüncü günü itibariyle Hamas saldırılarında ölen İsraillilerin sayısının 1300’ü geçtiği açıklandı.

İsrail’in saldırılarında ölen Filistinli sayısı ise 1354, yaralı sayısı da 6 bin 49 olarak açıklandı.