İsrail: Hamas saldırılarında bir Türk vatandaşı öldü, biri kayıp

İsrail’in Ankara büyükelçiliği, Hamas’ın İsrail’e saldırılarında bir Türk vatandaşının öldüğünü, birinin de kayıp olduğunu bildirdi. Açıklamaya Türkiye’nin bu bilgileri henüz teyit etmediği de eklendi.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. İsrail topraklarında yer yer çatışmalar sürüyor. Hamas’ın roket saldırılarını da aralıksız sürdürüyor.

Çatışmalarda şu ana kadar ölen İsraillilerin sayısı 1300’ü, ölen Filistinlilerin sayısıysa 1200’ü aştı.

İsrail’in Ankara büyükelçiliğince yapılan açıklama şöyle: “İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı, Türkiye tarafından teyit edilmemiş bilgilere göre, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği terör saldırısında bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, bir Türk vatandaşından da haber alınamamaktadır.”

Büyükelçilik 11 Ekim itibariyle saldırılarda ölen ve kayıp yabancıların dökümünü de paylaştı.