Yabancıların eylülde en çok işlem yaptığı hisseler

Yabancı yatırımcılar eylülde en çok Akbank hissesi satın alırken en çok Türk Hava Yolları hissesi sattı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bloomberg HT’nin Borsa İstanbul’un paylaştığı verilerden derlediğine göre yabancı yatırımcının eylülde en çok aldığı hisseler şunlar:

Akbank: 48,6 milyon dolar (1,35 milyar lira)

Sabancı: 47,7 milyon dolar (1,23 milyar lira)

BİM: 41,3 milyon dolar (1,146 milyar lira)

Koç: 29,5 milyon dolar (819 milyon lira)

Sasa: 28,7 milyon dolar (796,5 milyon lira)

Yabancıların en çok sattığı hisselerse ise şunlar: