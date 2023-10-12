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Yaramazlara biraz batar!

Yabancıların eylülde en çok işlem yaptığı hisseler

Yabancı yatırımcılar eylülde en çok Akbank hissesi satın alırken en çok Türk Hava Yolları hissesi sattı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bloomberg HT’nin Borsa İstanbul’un paylaştığı verilerden derlediğine göre yabancı yatırımcının eylülde en çok aldığı hisseler şunlar:


  • Akbank: 48,6 milyon dolar (1,35 milyar lira)
  • Sabancı: 47,7 milyon dolar (1,23 milyar lira)
  • BİM: 41,3 milyon dolar (1,146 milyar lira)
  • Koç: 29,5 milyon dolar (819 milyon lira)
  • Sasa: 28,7 milyon dolar (796,5 milyon lira)

Yabancıların en çok sattığı hisselerse ise şunlar:

  • Türk Hava Yolları: 189 milyon dolar (5,245 milyar lira)
  • Tüpraş: 147,4 milyon dolar (4,84 milyar lira)
  • İş Bankası: 57,6 milyon dolar (1,598 milyar lira)
  • Hektaş: 56,2 milyon dolar (1,559 milyar lira)
  • Tofaş: 41,5 milyon dolar (1,151 milyar lira)

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