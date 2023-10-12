Yabancıların eylülde en çok işlem yaptığı hisseler

Yabancı yatırımcılar eylülde en çok Akbank hissesi satın alırken en çok Türk Hava Yolları hissesi sattı.
Bloomberg HT’nin Borsa İstanbul’un paylaştığı verilerden derlediğine göre yabancı yatırımcının eylülde en çok aldığı hisseler şunlar:
- Akbank: 48,6 milyon dolar (1,35 milyar lira)
- Sabancı: 47,7 milyon dolar (1,23 milyar lira)
- BİM: 41,3 milyon dolar (1,146 milyar lira)
- Koç: 29,5 milyon dolar (819 milyon lira)
- Sasa: 28,7 milyon dolar (796,5 milyon lira)
Yabancıların en çok sattığı hisselerse ise şunlar:
- Türk Hava Yolları: 189 milyon dolar (5,245 milyar lira)
- Tüpraş: 147,4 milyon dolar (4,84 milyar lira)
- İş Bankası: 57,6 milyon dolar (1,598 milyar lira)
- Hektaş: 56,2 milyon dolar (1,559 milyar lira)
- Tofaş: 41,5 milyon dolar (1,151 milyar lira)