Eski İsrailli yetkili BBC sunucusunu tersledi

Eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy BBC yayınında sunucuyu tersledi.

İkilinin diyaloğu şöyle:

BBC sunucusu: İsraililer, “Bakın biz kendimizi savunuyoruz, Gazze’deki Hamas hedeflerini vuruyoruz, bir terör örgütünün kökünü kazımayı amaçlıyoruz” diyor.

Daniel Levy: Bunu gerçekten hiç istifinizi bozmadan mı söylüyorsunuz? En temel haklarından mahrum bırakılmış bir nüfusun içine ilişmiş bir terör örgütünün kökünü askeri harekatla kazımanın mümkün olduğunu mu düşünüyorsunuz gerçekten? Tarihte görülmüş mü böyle bir şey? Bir ülkenin liderlerinin gıdayı, elektriği, suyu, sivil nüfusun tüm ihtiyaçlarını kestiğini ve bu yolla militanları hedef aldığını inandırıcı bir şekilde söylemek mümkün mü? Üzgünüm ama bu tür yalanlar karşılıksız kalamaz. Ve bu yalanı kendinize söylemeniz de yanlış politikalara yol açar.

Eğer birisi bana militanların hafta sonu yaptıklarının yıllarca süren işgale meşru bir tepki olduğunu söyleseydi, “Hayır” derdim: “Yanılıyorsunuz. İnsanlıktan ve gerçeklikten uzaklaşmışsınız.” Ve herhangi biri bana kalkıp İsrail’in bugün Gazze’de yaptığının hafta sonu olanlara karşı meşru bir tepki olduğunu söylerse, tepkim tamamen aynısı olur.

BBC sunucusu: Yine de (İsrailliler) bunu söylüyorlar ve uluslararası toplum da bunu söylüyor.

Daniel Levy: Evet ve insanların bu konuda onlara meydan okuması gerekiyor, çünkü bu bir yalan. Ve eğer yalanlarının yanlarına kalmasına izin verirsek savaş çığırtkanlığı yapmış oluruz.