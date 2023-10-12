Gazze’de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi’nde yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 338 binden fazla Filistinlinin evinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

BM Genel Sekreteri António Guterres daha önce, 220 bin Filistinlinin Gazze’deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) bağlı tesislerde barındığını söylemişti.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. İsrail topraklarında yer yer çatışmalar sürüyor. Hamas’ın roket saldırılarını da aralıksız sürdürüyor.

Saldırıların dördüncü günü itibariyle Hamas saldırılarında ölen İsraillilerin sayısının 1300’ü geçtiği açıklandı.

İsrail’in saldırılarında ölen Filistinli sayısı ise 1203, yaralı sayısı da 5 bin 763 olarak açıklandı.