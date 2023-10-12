Avrupa Komisyonu başkanı Ukrayna’da gördüğü ‘savaş suçu’nu Gazze’de göremedi

Rusya’nın Ukrayna’da su, elektrik ve yakıt kesmesini ‘savaş suçu’ olarak niteleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail’in Filistin’de aynı şeyi yapmasına sessiz kaldı.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti.

Üç gün önce de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi’nin tamamen kuşatılması için emir verdiğini söylemişti. Elektrik, su, yiyecek, yakıt kesilmişti. Son olarak da dün Gazze Şeridi’nde tek elektrik santralinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesilmişti.

Ursula von der Leyen, 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgale başlayan Rusya’nın sivil altyapıya yönelik saldırılarını 19 Ekim 2022’de Avrupa Parlamentosu’nda ‘savaş suçu’ diyerek kınamıştı:

“Rusya’nın başta elektrik olmak üzere sivil altyapıya saldırıları savaş suçudur. Kışın gelmesiyle birlikte erkeklerin, kadınların, çocukların suyunun, elektriğinin ve ısınmanın kesilmesi tam bir terör eylemidir. Ve bunu böyle adlandırmamız gerekiyor.”

Russia’s attacks against civilian infrastructure, especially electricity, are war crimes.



Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming – these are acts of pure terror.



And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2022

Fakat von der Leyen, konu İsrail’e gelince suyu, elektriği ve yakıtı kesilen Gazze hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Von der Leyen son olarak dün Hamas’ın saldırısını kınadığı tweet’inde “İsrail’in kendini savunma hakkını da tamamen destekliyoruz. Avrupa bu trajedide İsrail’in yanındadır” demişti.

At the dawn of Shabbat, last Saturday, the whole world woke up in horror.



The terrorist attack by Hamas is an act of war. And we fully support Israel’s right to defend itself.



Europe stands with Israel in this tragedy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 11, 2023

AB konseyi başkanı, BM genel sekreteri tweet atınca ‘hatırladı’

Bunun yanında Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in abluka altındaki Gazze’ye insani yardım götürülmesi gerektiğini yazdığı tweet’ini alıntılayarak şunları dedi:

“Evrensel değerler ve insan onuru. Her zaman ve her yerde. Bu AB’nin temelidir. Uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir. Temel malzemeler en savunmasız kesimlere ulaşmalı.”

Michel de daha önce bu yönde bir açıklama yapmamıştı.