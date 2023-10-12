Erdoğan’dan ABD’ye Filistin sitemi: Ne işin var senin orada?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’e destek için bölgeye uçak gemisi gönderen ABD’yi topa tuttu.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, katıldığı Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması’nda İsrail-Filistin savaşına ilişkin konuştu.

ABD’nin İsrail’e destek için bölgeye uçak gemisi ve savaş uçakları göndermesini eleştiren Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Üç gündür görüşmeler yapıyorum. Gazze’de su yok, ekmek yok, gıda yok. Bunlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ters. Nerede Batı?

*ABD uçak gemisi gönderiyor. İkinci uçak gemisi de gelecek. ABD nere, Akdeniz nere? Ne işin var senin orada? ABD gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?

*Mısır’ın Refah Kapısı’nı bombaladılar. “Buradan insani yardım çalışması yapalım” dedik. Bu insanlar susuz, gıdasız. Atılması gereken adımları gerektiren görevler var. Ama asla bunların böyle bir derdi yok. Ama bizim var.

*Türkiye’ye ait Suriye’de bir SİHA’yı düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. Biz seninle NATO’da beraber değil miyiz? “Görmedim, bilmedim, farkında değilim” bunu nasıl söylersin?