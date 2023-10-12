Meclis’teki tüm partiler Filistin bildirisinde buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grubu bulunan partiler, Filistin sorununun kalıcı çözümü için hazırlanan bildiriye imza attı.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Saldırının ardından resmi savaş ilan eden İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları ve ablukası ağırlaşıyor.

DW Türkçe’nin haberine göre TBMM’de grubu bulunan tüm partiler İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmalarla ilgili ortak bildiri yayımladı. Bildiriye TBMM’de grubu bulunan AKP, CHP, YSP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin grup başkan vekilleri imza attı.

‘Sivillerin her şartta korunması ve toplu cezalandırma mahiyetindeki uygulamalardan kaçınılmasının’ hukukun, vicdanın ve insanlığın gereği olduğunun belirtildiği bildiride, bu gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm taraflar aklıselime davet edildi.

Bildiride sadece son çatışmalara değil, kalıcı çözümün gerekliliğine de atıfta bulunularak, “Filistin-İsrail meselesinin çözümü, sonuçları yönetmekten değil, sorunların temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırmaktan geçmektedir. Son olaylar 56 yıldır devam eden hukuksuz işgal ve buna bağlı politikaların doğurduğu bir sonuçtur” dendi.