Kesinti sonrası Gazze’de su miktarı yaklaşık yüzde 90 azaldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka nedeniyle bölgedeki su miktarının ‘yaklaşık yüzde 90’ azaldığı bildirildi.

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İsrail, Hamas’ın saldırılarınını ardından Gazze Şeridi’ne elektrik, yakıt, yiyecek ve su tedarikini durdurmuştu.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz da bugün Gazze Şeridi’nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze’ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söylemişti.

AA‘ya konuşan Gazze Belediyesi Basın Müdürü Hüsni Muhenna, su sıkıntısı nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki felakete karşı uyardı.

‘Gazze’deki hayati öneme sahip altyapının hedef alınmasının, bölge sakinlerinin yaşam koşullarının kötüleşmesine katkı sağladığını’ kaydeden Muhenna, İsrail’in birçok su kuyusunu, arıtma tesisini ve işgal altındaki bölgelerden uzanan su hatlarını kestiğini söyledi.

Muhenna, şunları dedi: “İsrail içindeki su hattının ve deniz suyunu arıtma tesisinin durdurulması, elektrik ve yakıt sıkıntıları nedeniyle su kuyularının çalıştırılamaması ve bombalanması dolayısıyla bölgedeki suyun oranı yaklaşık yüzde 90 azaldı.”

Muhenna, uluslararası toplumu ‘savaş nedeniyle felaket koşulları yaşayan Gazze Şeridi’ne karşı sorumluluklarını yerine getirme’ye çağırdı.