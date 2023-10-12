İsrail: Esirler evlerine dönmeden Gazze’ye elektrik, su ve yakıt verilmeyecek

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi’nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze’ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi.

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Katz, X sosyal medya platformundan altıncı gününe giren İsrail-Filistin savaşındaki ablukadaki Gazze’de İsrail’in yoğun bombardımanı nedeniyle artan insani yardım çağrılarına cevap verdi.

İsrailli bakan, “Gazze’ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek” dedi.

Katz, İsrail’in Gazze’de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönündeki uluslararası tepkilere, “İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin” diye çıkıştı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. İsrail topraklarında yer yer çatışmalar sürüyor. Hamas’ın roket saldırılarını da aralıksız sürdürüyor.

Saldırıların dördüncü günü itibariyle Hamas saldırılarında ölen İsraillilerin sayısının 1300’ü geçtiği açıklandı.

İsrail’in saldırılarında ölen Filistinli sayısı ise 1203, yaralı sayısı da 5 bin 763 olarak açıklandı.