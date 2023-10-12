Çukurova Rock Festivali’nin iptal kararı mahkemeden döndü

Adana İdare Mahkemesi, valiliğin iptal ettiği Çukurova Rock Festivali hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Çukurova Rock Festivali.

Seyhan ilçesindeki Bacardi Birbiçer Tesisleri’nde 12-13-14-15 Ekim tarihlerinde Ceza, Uzi, Selda Bağcan, Dedublüman, Pentagram, Gazapizm, Umut Kuzey, Güneş, Emir Can İğrek, Manuş Baba’nın da aralarında olduğu 20 sanatçının sahne alacağı Çukurova Rock Festivali, valiliğin yasağına takılmıştı.

Valiliğin yasak gerekçelerinden biri ‘alkole dayalı olarak asayiş olaylarının yaşanabileceği’ olmuştu.

Festivali organize eden Milyon Yapım şirketi Adana İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. Mahkeme de festivalin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vererek, savunma ve ara karara cevap verilebilmesi için Adana Valiliği’ne süre tanıdı.

Böylece Çukurova Rock Festivali katılımcılara kapılarını açtı.