Vali ‘alkoldeki tehlike’yi sezdi: Çukurova Rock Festivali yasaklandı

Çukurova Rock Festivali, başlamasına sayılı saatler kala valilikçe yasaklandı. Yasak gerekçelerinden biri ‘alkole dayalı olarak asayiş olaylarının yaşanabileceği’.

Çukurova Rock Festival altı yıldır düzenleniyor.

Ceza, Uzi, Selda Bağcan, Dedublüman, Gazapizm, Umut Kuzey, Güneş, Emir Can İğrek, Manuş Baba dahil 20 sanatçının sahne alacağı festival bu akşam Bacardi Birbiçer Tesisleri’nde başlayacaktı.

Organizatör Milyon Yapım, temmuzda yaptıkları başvuruya olumlu yanıt veren valiliğin etkinliğin başlamasına saatler kala ‘alkol kullanımı’ ve ‘güvenlik’ gerekçesiyle festivalin yapılamayacağını bildirdiğini açıkladı.

Yasak kararında şu ifade dikkat çekti: “…etkinliğin yapılacağı yer ve çevresinde alkol satışı yapan iş yerlerinin bulunmasından dolayı etkinliğe katılacaklar arasında da yaşı küçük şahısların da bulunacağı göz önüne alındığında alkole dayalı olarak (cinsel saldırı, kasten yaralama, hırsızlık vb.) asayiş olaylarının yaşanabileceği…”

Festivali alkolsüz ve kamp kurmadan yapmayı kabul ettiklerini belirten Milyon Yapım, buna rağmen izin verilmediğini vurguladı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

*Festival alanında 300 çalışanla birlikte, 30 tır malzeme, devasa sahne, mobil tuvalet, bariyerler, arama kapıları kurulduktan sonra gelen tebligat, maddi manevi altından kalkılamayacak bir problem haline geldi. Festivalle alakalı olmayan, festival alanından 500 metre uzakta bulunan tekel bayileriyle ilgili, trafikle ilgili sudan sebeplerle Çukurova Rock Festivali’ne izin verilmezken, buna rağmen çözüm arayışına girdik. Festivalin alkolsüz yapılması, 18 yaş altı katılımcıların etkinliğe alınmaması ve kamp olmaması halinde izin verileceğini şifahen söyleyen Güvenlik Şube Müdürü ve diğer yetkililerin talebi doğrultusunda bu şartları kabul ettiğimizi taahhüt eden yeni bir dilekçe ile Adana Valiliği’ne başvurduk. Her türlü şartları yerine getirmemize rağmen Valilik olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi.

Herkes mağdur olacak

*Bu kararla, 12 bin civarı insanın bilet alarak katılım göstereceği Çukurova Rock Festivali’nde rezervasyon yaptırılmış oteller, yiyecek-içecek stantları, bölgedeki taşımacılar, otellerinde sahne almayı bekleyen sanatçılar ve bölge esnafı dahil herkes mağdur olacaktır. Mevcut ekonomik şartlarda dahi ısrarla ekonomi yaratmaya çalışan şirketimize geri dönülmez zararlar vereceği tartışılmaz.

*Bir hafta önce yapılan Adana Lezzet Festivali, Altın Koza Film Festivali, Çukurova Üniversitesi’ndeki konserler, 2-5 Kasım tarihlerinde Aqualand’de yapılacak Adana Gençlik Festivali dahil birçok festivalin olduğu Adana’da özellikle bu festivalin yaptırılmak istenmemesini anlamak mümkün değil. Adana Valiliği’nin iptal kararına ilişkin son dakikaya kadar iyi niyetle uzlaşma çabası içerisinde olduğumuzu, bu yüzden hukuki bir işlem başlatmadığımızı ifade ettik. Fakat gelinen noktada tüm yolların kapandığı tarafımıza şifahen bildirildiğinde hukuki olarak başvurmak için avukatlarımız gerekli girişimleri yaptı.