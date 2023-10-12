CHP ‘dezenformasyonla mücadele bülteni’ yayınlayacak

CHP yeni bir sosyal medya hesabı açıp ‘yalan haberlere karşı gerçekler‘i paylaşacak.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, ‘dezenformasyonun önüne geçmek için’ geliştirilen yeni projeyi açıkladı.

Yeni bir sosyal medya sayfası açacaklarını ve burada her gün ‘yalan haber bülteni’ yayınlanacağını söyleyen Erdem, “Yaygınlaştırılmak istenen yalan haberleri ve o yalanlara konu edilen hususlardaki gerçekleri bu hesap üzerinden paylaşacağız” dedi.

Yerel seçimlere hazırlık

İktidarın mayıs ayındaki seçim sürecinde yayınladığı montaj videoları hatırlatan Erdem, yerel seçimlerde de benzer çalışmalar yapılacağına yönelik ‘ciddi bilgiler’ aldıklarını söyledi: “Bir yalanın bin gerçeği boğmasına müsaade etmeyeceğiz. Yalana inandırmayı amaçlayanlara karşı, gerçeğe bağlılıkla çalışıyoruz. Hiçbir koşulda bu irademizden geri adım atmayacağız. CHP Doğrulama, Basın Özgürlüğü Ofisi, Yalan Haberler Bülteni gibi çalışmalarımızı arttıracak, aktif ve etkin mücadelemizi büyüteceğiz.”

Erdem, CHP’de medya, planlama ve sosyal medya politikalarından sorumlu.

Fahrettin Altun’un başında bulunduğu İletişim Başkanlığı da ‘dezenformasyon ve yalan haberlere karşı kamuoyunu bilgilendirmek’ iddiasıyla ‘dezenformasyon bülteni’ yayınlamaya başlamış, ilk sayıda muhalif basın hedef alınmıştı.