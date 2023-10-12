Sosyal medya platformu Twitter, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı.

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Twitter CEO’su Linda Yaccarino’nun açıklamasında, İsrail-Hamas çatışmasında platformun Avrupa Birliği’nin (AB) dijital kurallarına uyup uymadığına yanıt verildi.

Twitter’ın içerikleri incelediğine işaret eden Yaccarino, ‘sürekli gelişen ve değişen kriz sırasında tespit edilen sahte ve manipüle edilmiş içerikleri orantılı ve etkili şekilde değerlendirdiklerini‘ kaydetti.

Yaccarino, bu kapsamda, “Twitter, çatışmanın başlamasından bu yana Hamas’a bağlı yüzlerce hesap tespit etti ve platformdan kaldırdı” dedi.

Today @lindayaX responded to @ThierryBreton’s letter detailing our work in response to the terrorist attack on Israel. pic.twitter.com/yZtaOVGpHG — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) October 12, 2023

Terör örgütleri, şiddet ve aşırılık yanlısı gruplar için Twitter’da yer olmadığını vurgulayan Yaccarino, ‘bu tür hesapları gerçek zamanlı olarak kaldırmaya devam ettiklerini’ belirtti.

AB uyarmıştı

Avrupa Birliği (AB) son günlerde Twitter’da şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığını, bu tür içeriklerin uyarılara rağmen kaldırılmadığını, bunların kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk’a 24 saat süre verildiğini bildirmişti.

Avrupa Komisyonu’nun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, mektubunda Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın İsrail’e saldırısının ardından Twitter’ın AB’de yasa dışı içerik ve yanlış bilgi yaymak için kullanıldığına dair göstergeler bulunduğunu belirtmişti.