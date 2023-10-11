AB’den Musk’a 24 saat mühlet

Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun üyesi Thierry Breton, Twitter’da İsrail-Filistin savaşına ilişkin yanıtlıcı paylaşımlara karşı önlem alması için Elon Musk’a 24 saat verdi. Musk’tan yanıt gecikmedi.

Fotoğraf: AB Komisyonu-AA

Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası, sosyal medya platformlarına yasadışı içerikleri kaldırma ve kamu güvenliğini tehlikeye atıcı risklerle mücadele etme yükümlülüğü getiriyor. Yasayı ihlali halinde şirketlere, dünya çapındaki cirolarının yüzde 6’sına el konulmasına varan cezalar verilebiliyor.

Musk’a hitaben resmi bir mektup yazan Breton, bunu Twitter’dan paylaştı.

DW Türkçe’nin haberine göre Breton mektubunda şunları dedi: “Sizi derhal sistemlerinizin etkinliğini güvenceye almaya ve krizle ilgili alınan tedbirleri ekibime bildirmeye davet ediyorum.”

Kamu yayın kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden gelen bildirimlere göre ‘sahte ya da manipüle edilmiş resimler ve olgular’ın yayıldığını belirtti. Örnek olarak ‘ilgisi olmayan silahlı çatışmalardan eski fotoğraflar’ın ve ‘video oyunlarından alınmış askeri görüntüler’in paylaşıldığını gösterdi.

Musk’a, ”Kolluk kuvvetleri ve Europol’le (Avrupa polis teşkilatı) temasa geçmenizi ve taleplerine acil olarak yanıt vermenizi bekliyorum” diye seslenen Breton, ‘gelecek 24 saat içinde acil, kesin ve tam bir yanıt’ beklediğini belirtti.

Musk’tan yanıt

Musk’sa Breton’a yanıt olarak açık kaynak kullanımının ve şeffaflığın şirket politikası olduğunu belirterek “Lütfen X’te olduğunu ima ettiğiniz ihlalleri listeleyin ki kamuoyu bunları görebilsin” diye yazdı.

Breton ise Musk’ın sorunun farkında olduğunu söyleyerek “Kullanıcılarınızın ve yetkililerin sahte içerikler ve şiddetin yüceltilmesiyle ilgili bildirimlerinin pekala farkındasınız. Sözünüzü hayata geçirip geçirmediğinizi göstermek size kalmış” dedi.